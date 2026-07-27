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ВСУ предприняли самую массированную за последнее время атаку на Удмуртию - РИА Новости, 27.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 27.07.2026 (обновлено: 09:24 27.07.2026)
ВСУ предприняли самую массированную за последнее время атаку на Удмуртию

Бречалов: ВСУ предприняли массированную атаку на Удмуртию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ предприняли самую массированную за последнее время атаку на Удмуртию.
  • Силы ПВО сбили несколько беспилотников, пострадавших нет.
  • Глава Удмуртии отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.
  • Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские дроны попытались нанести масштабный удар по Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
«
"Силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики, — написал он на платформе "Макс".
Бречалов уточнил, что российские военные сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
Глава Удмуртии добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
Как сообщало Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над российскими регионами.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияБезопасностьУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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