ВСУ предприняли самую массированную за последнее время атаку на Удмуртию.

Бречалов уточнил, что российские военные сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Удмуртии добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.