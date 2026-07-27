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Силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 27.07.2026
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08:47 27.07.2026 (обновлено: 09:25 27.07.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией.
  • Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
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