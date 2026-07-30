Экс-главу Удмуртии наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
УФА, 30 июл – РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".
"Указом президента Российской Федерации за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бречалов Александр Владимирович", - зачитали указ на мероприятии.
Глава государства Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой в Кремле. В ходе встречи он предложил ей возглавить Удмуртию. Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.