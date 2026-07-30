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Экс-главу Удмуртии наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 30.07.2026
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16:08 30.07.2026
Экс-главу Удмуртии наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Александра Бречалова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
УФА, 30 июл – РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".
Орден Бречалову вручил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в четверг на представлении правительству Удмуртии временно исполняющей обязанности главы республики Ольги Абрамовой.
"Указом президента Российской Федерации за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бречалов Александр Владимирович", - зачитали указ на мероприятии.
Глава государства Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой в Кремле. В ходе встречи он предложил ей возглавить Удмуртию. Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.
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РоссияАлександр БречаловОльга Абрамова (глава Удмуртии)Владимир Путин
 
 
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