Экс-главу Удмуртии наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

"Указом президента Российской Федерации за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бречалов Александр Владимирович", - зачитали указ на мероприятии.

Глава государства Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой в Кремле. В ходе встречи он предложил ей возглавить Удмуртию. Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.