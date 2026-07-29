Выборы главы Удмуртии пройдут в 2027 году

УФА, 29 июл – РИА Новости. Выборы главы Удмуртии после отставки руководителя региона Александра Бречалова состоятся в 2027 году в единый день голосования, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Удмуртской Республики Светлана Пальчик.