Выборы главы Удмуртии пройдут в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выборы главы Удмуртии после отставки руководителя региона Александра Бречалова состоятся в 2027 году.
УФА, 29 июл – РИА Новости. Выборы главы Удмуртии после отставки руководителя региона Александра Бречалова состоятся в 2027 году в единый день голосования, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Удмуртской Республики Светлана Пальчик.
"Есть федеральный закон о выборах. Главу Удмуртской Республики будут избирать в единый день голосования в 2027 году", - сообщила Пальчик агентству.
Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой в Кремле. В ходе встречи он предложил ей возглавить Удмуртию. Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.