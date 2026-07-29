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Выборы главы Удмуртии пройдут в 2027 году - РИА Новости, 29.07.2026
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13:08 29.07.2026
Выборы главы Удмуртии пройдут в 2027 году

Выборы главы Удмуртии после отставки Бречалова пройдут в 2027 году

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Патрин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы главы Удмуртии после отставки руководителя региона Александра Бречалова состоятся в 2027 году.
УФА, 29 июл – РИА Новости. Выборы главы Удмуртии после отставки руководителя региона Александра Бречалова состоятся в 2027 году в единый день голосования, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Удмуртской Республики Светлана Пальчик.
"Есть федеральный закон о выборах. Главу Удмуртской Республики будут избирать в единый день голосования в 2027 году", - сообщила Пальчик агентству.
Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой в Кремле. В ходе встречи он предложил ей возглавить Удмуртию. Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.
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ПолитикаУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияАлександр БречаловВладимир Путин
 
 
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