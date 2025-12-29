Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия).

Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

Параллельно с подписанием Договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне.

Новое соглашение по СНВ было выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности.

Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:

700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.

Эксперты отмечали, что юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это было связано с тем, что договор устанавливал новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числится один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв должен был сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования.

В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствуют ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс").

Стороны свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования), и могут развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга.

В договоре отсутствуют ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).

Договор запрещает базирование СНВ вне национальных территорий сторон.

Договор не ограничивает развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями.

Помимо Договора, стороны подписали протокол к нему, который расшифровывает термины договора и устанавливает новые процедуры контроля за его выполнением.

5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами Договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3

Для решения вопросов практической реализации Договора создана Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК), которая собирается два раза в год. К настоящему времени состоялось 19 сессий ДКК, последняя из которых прошла в октябре 2021 года в Женеве.

5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил:

527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;

1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;

779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.

США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные Договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного Договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.

В связи с этим российская сторона последовательно не признавала соответствующими действительности предоставляемые США количественные показатели имеющихся у них средств СНВ. Как не отражающие реального положения дел были обозначены и те данные, которые американская сторона заявила на 1 сентября 2022 года (659 развернутых носителей, 1420 числящихся за ними по ДСНВ боезарядов и 800 единиц развернутых и неразвернутых ПУ МБР, БРПЛ и ТБ).

С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия Договора о СНВ после 5 февраля 2021 года.

Первая администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.

Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год.

В начале января 2021 года советник избранного президента США Джо Байдена заявил о готовности вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

26 января Путин и Байден в ходе телефонного разговора подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. В этот же день замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами , которые зафиксировали договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3.

26 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3. 27 января обе палаты Федерального собрания проголосовали за продление ДСНВ-3. 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие СНВ-3.

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. В российском МИД отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".

Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал , что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.

К моменту, когда стороны смогли продвинуться в подготовке к проведению сессии ДКК в Каире в ноябре-декабре 2022 года, вопрос об организации мероприятия утратил актуальность в силу политических решений о несвоевременности практических шагов, направленных на возобновление инспекций по ДСНВ и проведение сессий ДКК, принятых российской стороной на фоне дальнейшего обострения ситуации.

В МИД РФ отмечают, что серьезнейшим фактором в контексте выполнения ДСНВ стала серия ударов киевского режима по российским стратегическим объектам, на которые распространяется действие Договора.

В такой обстановке российская сторона была вынуждена констатировать , что ведение дел с США "в обычном режиме" больше не представляется возможным – как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора.

В соответствующем заявлении МИД России от 21 февраля 2023 года отмечено , что в целях поддержания предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия продолжит соблюдать предусмотренные в Договоре центральные количественные ограничения на СНВ в пределах срока его действия. Кроме того, было заявлено, что российская сторона будет и дальше участвовать в обмене уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе двустороннего соглашения 1988 года.

Россия также уведомила США, что считает действующим соглашение 1989 года о крупных стратегических учениях.

28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В МИД РФ заявили , что Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации. Москва также призвала Вашингтон, воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий.