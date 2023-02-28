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Путин приостановил участие России в ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
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18:08 28.02.2023 (обновлено: 19:31 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854925240.html
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Путин приостановил участие России в ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:08
2023-02-28T19:31
россия
владимир путин
договор снв-3
безопасность
москва
сергей рябков
прага
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале правовой информации.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Решение о возобновлении участия страны в соглашении будет принимать президент.Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Москва сделала подобный шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html
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россия, владимир путин, договор снв-3, безопасность, москва, сергей рябков, прага, нато
Россия, Владимир Путин, Договор СНВ-3, Безопасность, Москва, Сергей Рябков, Прага, НАТО
Путин приостановил участие России в ДСНВ

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале правовой информации.
«
"Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", — говорится в тексте пояснительной записки.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Решение о возобновлении участия страны в соглашении будет принимать президент.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
21 февраля, 15:50
Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Москва сделала подобный шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Госдеп сообщил о попытках непублично обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ
27 февраля, 20:00
 
РоссияВладимир ПутинДоговор СНВ-3БезопасностьМоскваСергей РябковПрагаНАТО
 
 
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