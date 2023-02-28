https://ria.ru/20230228/dsnv-1854925240.html

Путин приостановил участие России в ДСНВ

Путин приостановил участие России в ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023

Путин приостановил участие России в ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:08

2023-02-28T18:08

2023-02-28T19:31

россия

владимир путин

договор снв-3

безопасность

москва

сергей рябков

прага

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале правовой информации.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Решение о возобновлении участия страны в соглашении будет принимать президент.Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Москва сделала подобный шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

https://ria.ru/20230227/dsnv-1854705135.html

россия

москва

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, договор снв-3, безопасность, москва, сергей рябков, прага, нато