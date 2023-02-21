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МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ

МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ

Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:02

2023-02-21T20:02

2023-02-21T20:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

договор снв-3

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД РФ.Москва также призывает Вашингтон, подчеркнули в МИД, воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий.

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, договор снв-3