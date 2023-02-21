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МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:02
2023-02-21T20:10
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД РФ.Москва также призывает Вашингтон, подчеркнули в МИД, воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, договор снв-3
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире, Договор СНВ-3
20:02 21.02.2023 (обновлено: 20:10 21.02.2023)
 
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ

МИД России призвал США воздержаться от шагов, которые могут помешать возобновлению ДСНВ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД РФ.
"Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности", - говорится в сообщении ведомства во вторник.
Москва также призывает Вашингтон, подчеркнули в МИД, воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 19:14
В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ миреДоговор СНВ-3
 
 
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