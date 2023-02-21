https://ria.ru/20230221/dsnv-1853549658.html
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:02
2023-02-21T20:02
2023-02-21T20:10
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
договор снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД РФ.Москва также призывает Вашингтон, подчеркнули в МИД, воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853541500.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, договор снв-3
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире, Договор СНВ-3
20:02 21.02.2023 (обновлено: 20:10 21.02.2023)
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
МИД России призвал США воздержаться от шагов, которые могут помешать возобновлению ДСНВ