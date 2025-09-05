Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова — биография, фильмы, арест и личная жизнь
13:47 05.09.2025 (обновлено: 16:56 05.09.2025)
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Аглая Тарасова — биография, фильмы, арест и личная жизнь
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах. Почему дочь Ксении Раппопорт училась на политолога, участие в международных... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:47:00+03:00
2025-09-05T16:56:00+03:00
справки
аглая тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600632562_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_8e8c00c3b76aeef0af22574f48ad7e68.jpg
Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах. Почему дочь Ксении Раппопорт училась на политолога, участие в международных кинопроектах, романы, личная жизнь и задержание с наркотиками в аэропорту — материале РИА Новости.Ранние годы и семьяДарья-Аглая Викторовна Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитой актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Вскоре после рождения дочери родители разошлись, но отец активно участвовал в ее жизни.В детстве и подростковом возрасте Аглая стеснялась необычного имени и предпочитала, чтобы ее звали Дарья.Дед Аглаи по материнской линии Александp Раппопорт — архитектор, бабушка — инженер, прадед — исследователь древнерусского зодчества, чьи труды использовались в архитектурном образовании.Образование и увлечения в детствеШкола, музыка, иностранные языки, художественные занятия и балет — детство актрисы было насыщенным. В 14 лет она вместе с матерью впервые побывала на Венецианском кинофестивале и увидела многих голливудских звезд, включая Брэда Питта и Джорджа Клуни.Подростковый период был непростым: требовательность к себе и внимание преподавателей порождали напряженность, но в итоге отношения в семье стали уважительными.После школы Аглая в 2012 году поступила на факультет политологии СПбГУ, позже — в РГПУ им. Герцена на специальность "преподавателя иностранных языков". Эти вузы она не окончила, выбрав актерскую профессию.Начало актерской карьерыПервый экранный опыт Аглаи — роль в короткометражной новелле "Конфетки" цикла "9 Мая. Личное отношение" (2010). Роль ей предложил Юрий Колокольников. Затем последовала роль Фриды в телевизионном фильме "После школы" (2012), это были уже профессиональные съемки.Основные проекты и известные ролиАглая начала сниматься параллельно с учебой. Прорыв произошел в 2014 году — роль Софьи, племянницы доктора Купитмана, в популярном проекте "Интерны". Именно эта работа принесла актрисе настоящую известность: персонаж девушки запомнился зрителям. Переезд в Москву, плотный график и жанровые правила ситкома стали серьезной школой.Одним из испытаний стала работа в сериале "Гетеры майора Соколова", где актрисе пришлось перевоплотиться в сложный исторический образ. Аглая неоднократно отмечала, что эта роль далась ей с трудом: требовалась глубокая внутренняя работа и готовность к эмоциональным перегрузкам. Несмотря на сложности, проект закалил ее как актрису и показал, что она способна выходить за пределы привычных ролей.Дальнейшая фильмография была связана с чередой телевизионных проектов: "Следователь Тихонов", "Осколки", "Обычная женщина". Каждый из этих сериалов добавлял новые грани в ее актерское портфолио.Прорывом в полнометражном кино стал фильм "Лед" 2018 года. Для роли актриса интенсивно тренировалась: катание на коньках, вокал и даже дайвинг — часть сцен требовала долгой работы в холодной воде. Труд оказался не напрасным — картина стала кассовым хитом, а сама Тарасова получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль. Актриса окончательно закрепилась в статусе одной из самых перспективных звезд нового поколения.Сиквел "Лед 2", вышедший в 2020 году, подтвердил успех первого фильма и укрепил популярность Аглаи. Картина собрала внушительные кассовые сборы, а критики отметили рост ее актерского мастерства. В это же время Тарасова активно участвовала и в других проектах — от драматических историй до легких комедий. Среди них выделяются "Марафон желаний" и сериал "Беспринципные", где актриса примерила на себя более легкие, ироничные амплуа.Интерес публики к ее творчеству подогревался и новыми ролями. В фильме "Подкидыш" она смогла удивить зрителей глубоким психологизмом, а в "Вике-Ураган" раскрыла свою харизматичную и энергичную сторону.В последующие годы актриса продолжила активно работать в кино. Среди заметных полнометражных работ последних лет — триллер "Казнь" Ладо Кватании (2022); работа у Алексея Германа-младшего в военной драме "Воздух" — проект с необычной режиссурой, долгими дублями и сложной актерской задачей. В 2024 году появилась в фильме "Холоп 2", где сыграла роль избалованной мажорки.Избранная фильмографияФильмыСериалыЛичная жизньПервым известным романом в жизни Тарасовой стали отношения с коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. Они сблизились во время работы над проектом. Поклонники сериала воспринимали их как красивую экранную пару, перенесшую чувства и в реальность. Однако со временем страсть угасла, и актеры приняли решение расстаться.Новый виток в личной жизни Тарасовой случился, когда она познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. Их роман начался в 2017 году и быстро перерос в серьезные отношения. Пара выглядела ярко и гармонично: оба успешные, красивые, с международным признанием. Они вместе появлялись на кинофестивалях, давали совместные интервью и казались настоящими "звездами новой волны". Однако спустя три года стало известно о расставании. Ни Аглая, ни Милош не комментировали причины разрыва, ограничившись сдержанными фразами о том, что их пути разошлись.Неожиданной новостью для поклонников стало появление слухов о романе Тарасовой с известным американским режиссером Дарреном Аронофски. Папарацци засняли их вместе на прогулках в Нью-Йорке, и эта история вызвала бурю обсуждений как в российских, так и в зарубежных медиа. Разница в возрасте и статусе подогревала интерес к их союзу. Аглая сама никак не комментировала эти разговоры, предпочитая хранить молчание и оставлять личное пространство закрытым.Интересные фактыРодители назвали ее двойным именем Дарья-Аглая, но актриса выбрала для себя имя Аглая, которое пришло к ней в подростковом возрасте. Аглая признается: как только она стала представляться новым именем, ее жизнь стала иной — посыпались предложения и началась актерская карьера.Поездка с матерью на Венецианский кинофестиваль в 2008 году, когда будущей актрисе было только 14 лет, подарила столь сильные впечатления, что девочка, по ее собственным словам, "немного сошла с ума". В порыве эмоций она украла бокал, из которого пил шампанское сам Брэд Питт — а позже продала его однокласснице за 200 рублей.Подростком Аглая пережила типичные бунтарские моменты. Однажды она вместе с бойфрендом взяли без разрешения "Волгу", чтобы покататься во дворе — полиция быстро вмешалась. Избранник сбежал, а девочку ожидала ночь в камере до приезда матери.Несмотря на яркую карьеру, формального актерского образования у Аглаи нет.Она провела значительную часть 2019 года в Нью-Йорке, где активно занималась развитием актерских навыков. Посещала мастер-классы, обучалась у профессиональных педагогов, практиковала английский язык и даже выступала на сцене местной театральной школы.Когда-то Аглая выставила на аукцион свои коньки из фильма “Лед”, и вырученные средства направила на благотворительность. В будущем она мечтает создать приюты для животных по всей России — доступные и теплые места, где бездомные кошки и собаки получат заботу и дом.Хотя Аглая родилась и выросла в Петербурге, сейчас она счастлива в Москве. По ее словам, здесь больше драйва, энергии, движения — именно в таком ритме она раскрывается.Оглядываясь назад, Аглая говорит: "Я сегодня и я пять лет назад — два разных человека". Она признает, что путь актрисы невозможен без саморазвития, мастер-классов и внутренней критики. При этом предпочитает не хвалить себя вслух, считая, что успех — результат труда многих.Задержание с наркотиками5 сентября 2025 года стало известно, что Аглаю Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, сообщил источник РИА Новости.Что произошлоВ этот же день актрису доставили в суд и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков — ч.1 ст. 229.1 УК РФ. Следствие просит домашний арест в качестве меры пресечения. Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается, ходатайствует о запрете определенных действий. Как пояснила обвиняемая, она добровольно сдала все загранпаспорта, не собирается скрываться, у нее запланированы съемки в трех фильмах, а также ей нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.Сколько лет грозит ТарасовойПо указанной статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рубле
Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах. Почему дочь Ксении Раппопорт училась на политолога, участие в международных кинопроектах, романы, личная жизнь и задержание с наркотиками в аэропорту — материале РИА Новости.

Ранние годы и семья

Дарья-Аглая Викторовна Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитой актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Вскоре после рождения дочери родители разошлись, но отец активно участвовал в ее жизни.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКсения Раппопорт и Аглая Тарасова
Кинофестиваль Кинотавр. Открытие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
В детстве и подростковом возрасте Аглая стеснялась необычного имени и предпочитала, чтобы ее звали Дарья.
Дед Аглаи по материнской линии Александp Раппопорт — архитектор, бабушка — инженер, прадед — исследователь древнерусского зодчества, чьи труды использовались в архитектурном образовании.

Образование и увлечения в детстве

Школа, музыка, иностранные языки, художественные занятия и балет — детство актрисы было насыщенным. В 14 лет она вместе с матерью впервые побывала на Венецианском кинофестивале и увидела многих голливудских звезд, включая Брэда Питта и Джорджа Клуни.
Подростковый период был непростым: требовательность к себе и внимание преподавателей порождали напряженность, но в итоге отношения в семье стали уважительными.
После школы Аглая в 2012 году поступила на факультет политологии СПбГУ, позже — в РГПУ им. Герцена на специальность "преподавателя иностранных языков". Эти вузы она не окончила, выбрав актерскую профессию.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова

Начало актерской карьеры

Первый экранный опыт Аглаи — роль в короткометражной новелле "Конфетки" цикла "9 Мая. Личное отношение" (2010). Роль ей предложил Юрий Колокольников. Затем последовала роль Фриды в телевизионном фильме "После школы" (2012), это были уже профессиональные съемки.

Основные проекты и известные роли

Аглая начала сниматься параллельно с учебой. Прорыв произошел в 2014 году — роль Софьи, племянницы доктора Купитмана, в популярном проекте "Интерны". Именно эта работа принесла актрисе настоящую известность: персонаж девушки запомнился зрителям. Переезд в Москву, плотный график и жанровые правила ситкома стали серьезной школой.
Одним из испытаний стала работа в сериале "Гетеры майора Соколова", где актрисе пришлось перевоплотиться в сложный исторический образ. Аглая неоднократно отмечала, что эта роль далась ей с трудом: требовалась глубокая внутренняя работа и готовность к эмоциональным перегрузкам. Несмотря на сложности, проект закалил ее как актрису и показал, что она способна выходить за пределы привычных ролей.
Дальнейшая фильмография была связана с чередой телевизионных проектов: "Следователь Тихонов", "Осколки", "Обычная женщина". Каждый из этих сериалов добавлял новые грани в ее актерское портфолио.
© Лук-фильм (2018)Кадр из сериала "Обычная женщина"
Кадр из сериала Обычная женщина - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Лук-фильм (2018)
Кадр из сериала "Обычная женщина"
Прорывом в полнометражном кино стал фильм "Лед" 2018 года. Для роли актриса интенсивно тренировалась: катание на коньках, вокал и даже дайвинг — часть сцен требовала долгой работы в холодной воде. Труд оказался не напрасным — картина стала кассовым хитом, а сама Тарасова получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль. Актриса окончательно закрепилась в статусе одной из самых перспективных звезд нового поколения.
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)Кадр из фильма "Лед"
Кадр из фильма Лед - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Кадр из фильма "Лед"
Сиквел "Лед 2", вышедший в 2020 году, подтвердил успех первого фильма и укрепил популярность Аглаи. Картина собрала внушительные кассовые сборы, а критики отметили рост ее актерского мастерства. В это же время Тарасова активно участвовала и в других проектах — от драматических историй до легких комедий. Среди них выделяются "Марафон желаний" и сериал "Беспринципные", где актриса примерила на себя более легкие, ироничные амплуа.
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Лед 2"
Интерес публики к ее творчеству подогревался и новыми ролями. В фильме "Подкидыш" она смогла удивить зрителей глубоким психологизмом, а в "Вике-Ураган" раскрыла свою харизматичную и энергичную сторону.
В последующие годы актриса продолжила активно работать в кино. Среди заметных полнометражных работ последних лет — триллер "Казнь" Ладо Кватании (2022); работа у Алексея Германа-младшего в военной драме "Воздух" — проект с необычной режиссурой, долгими дублями и сложной актерской задачей. В 2024 году появилась в фильме "Холоп 2", где сыграла роль избалованной мажорки.
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
Кадр из фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Централ Партнершип (2023)
Кадр из фильма "Холоп 2"

Избранная фильмография

Фильмы
  • 2017 — "Лед";
  • 2018 — "Танки";
  • 2020 — "Лед 2";
  • 2020 — "Марафон желаний";
  • 2020 — "Смертельные иллюзии";
  • 2022 — "Свободные отношения";
  • 2022 – "Непослушник";
  • 2022 – "Казнь";
  • 2023 – "Воздух";
  • 2023 – "Лед 3".
Сериалы
  • 2012 — "После школы";
  • 2011 — "Интерны";
  • 2014 — "Гетеры майора Соколова";
  • 2016 — "Следователь Тихонов";
  • 2018 — "Обычная женщина";
  • 2019 — "Подкидыш";
  • 2020 — "Беспринципные";
  • 2021 – "Вне себя";
  • 2022 – "И снова здравствуйте!"

Личная жизнь

Первым известным романом в жизни Тарасовой стали отношения с коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. Они сблизились во время работы над проектом. Поклонники сериала воспринимали их как красивую экранную пару, перенесшую чувства и в реальность. Однако со временем страсть угасла, и актеры приняли решение расстаться.
Новый виток в личной жизни Тарасовой случился, когда она познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. Их роман начался в 2017 году и быстро перерос в серьезные отношения. Пара выглядела ярко и гармонично: оба успешные, красивые, с международным признанием. Они вместе появлялись на кинофестивалях, давали совместные интервью и казались настоящими "звездами новой волны". Однако спустя три года стало известно о расставании. Ни Аглая, ни Милош не комментировали причины разрыва, ограничившись сдержанными фразами о том, что их пути разошлись.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Лёд"
Премьера фильма Лёд - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Премьера фильма "Лёд"
Неожиданной новостью для поклонников стало появление слухов о романе Тарасовой с известным американским режиссером Дарреном Аронофски. Папарацци засняли их вместе на прогулках в Нью-Йорке, и эта история вызвала бурю обсуждений как в российских, так и в зарубежных медиа. Разница в возрасте и статусе подогревала интерес к их союзу. Аглая сама никак не комментировала эти разговоры, предпочитая хранить молчание и оставлять личное пространство закрытым.

Интересные факты

Родители назвали ее двойным именем Дарья-Аглая, но актриса выбрала для себя имя Аглая, которое пришло к ней в подростковом возрасте. Аглая признается: как только она стала представляться новым именем, ее жизнь стала иной — посыпались предложения и началась актерская карьера.
Поездка с матерью на Венецианский кинофестиваль в 2008 году, когда будущей актрисе было только 14 лет, подарила столь сильные впечатления, что девочка, по ее собственным словам, "немного сошла с ума". В порыве эмоций она украла бокал, из которого пил шампанское сам Брэд Питт — а позже продала его однокласснице за 200 рублей.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 40-го ММКФ
Церемония открытия 40-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Церемония открытия 40-го ММКФ
Подростком Аглая пережила типичные бунтарские моменты. Однажды она вместе с бойфрендом взяли без разрешения "Волгу", чтобы покататься во дворе — полиция быстро вмешалась. Избранник сбежал, а девочку ожидала ночь в камере до приезда матери.
Несмотря на яркую карьеру, формального актерского образования у Аглаи нет.
Она провела значительную часть 2019 года в Нью-Йорке, где активно занималась развитием актерских навыков. Посещала мастер-классы, обучалась у профессиональных педагогов, практиковала английский язык и даже выступала на сцене местной театральной школы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова
Когда-то Аглая выставила на аукцион свои коньки из фильма “Лед”, и вырученные средства направила на благотворительность. В будущем она мечтает создать приюты для животных по всей России — доступные и теплые места, где бездомные кошки и собаки получат заботу и дом.
Хотя Аглая родилась и выросла в Петербурге, сейчас она счастлива в Москве. По ее словам, здесь больше драйва, энергии, движения — именно в таком ритме она раскрывается.
Оглядываясь назад, Аглая говорит: "Я сегодня и я пять лет назад — два разных человека". Она признает, что путь актрисы невозможен без саморазвития, мастер-классов и внутренней критики. При этом предпочитает не хвалить себя вслух, считая, что успех — результат труда многих.

Задержание с наркотиками

5 сентября 2025 года стало известно, что Аглаю Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, сообщил источник РИА Новости.
© Медиаслово (2020) Кадр из сериала "Беспринципные"
Кадр из сериала Беспринципные - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Медиаслово (2020)
Кадр из сериала "Беспринципные"

Что произошло

В этот же день актрису доставили в суд и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков — ч.1 ст. 229.1 УК РФ. Следствие просит домашний арест в качестве меры пресечения.
Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается, ходатайствует о запрете определенных действий. Как пояснила обвиняемая, она добровольно сдала все загранпаспорта, не собирается скрываться, у нее запланированы съемки в трех фильмах, а также ей нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.

Сколько лет грозит Тарасовой

По указанной статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рубле
 
Заголовок открываемого материала