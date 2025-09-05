Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Аглая Тарасова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах. Почему дочь Ксении Раппопорт училась на политолога, участие в международных кинопроектах, романы, личная жизнь и задержание с наркотиками в аэропорту — материале РИА Новости.
Ранние годы и семья
Дарья-Аглая Викторовна Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитой актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Вскоре после рождения дочери родители разошлись, но отец активно участвовал в ее жизни.
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
В детстве и подростковом возрасте Аглая стеснялась необычного имени и предпочитала, чтобы ее звали Дарья.
Дед Аглаи по материнской линии Александp Раппопорт — архитектор, бабушка — инженер, прадед — исследователь древнерусского зодчества, чьи труды использовались в архитектурном образовании.
Образование и увлечения в детстве
Школа, музыка, иностранные языки, художественные занятия и балет — детство актрисы было насыщенным. В 14 лет она вместе с матерью впервые побывала на Венецианском кинофестивале и увидела многих голливудских звезд, включая Брэда Питта и Джорджа Клуни.
Подростковый период был непростым: требовательность к себе и внимание преподавателей порождали напряженность, но в итоге отношения в семье стали уважительными.
После школы Аглая в 2012 году поступила на факультет политологии СПбГУ, позже — в РГПУ им. Герцена на специальность "преподавателя иностранных языков". Эти вузы она не окончила, выбрав актерскую профессию.
Актриса Аглая Тарасова
Начало актерской карьеры
Первый экранный опыт Аглаи — роль в короткометражной новелле "Конфетки" цикла "9 Мая. Личное отношение" (2010). Роль ей предложил Юрий Колокольников. Затем последовала роль Фриды в телевизионном фильме "После школы" (2012), это были уже профессиональные съемки.
Основные проекты и известные роли
Аглая начала сниматься параллельно с учебой. Прорыв произошел в 2014 году — роль Софьи, племянницы доктора Купитмана, в популярном проекте "Интерны". Именно эта работа принесла актрисе настоящую известность: персонаж девушки запомнился зрителям. Переезд в Москву, плотный график и жанровые правила ситкома стали серьезной школой.
Одним из испытаний стала работа в сериале "Гетеры майора Соколова", где актрисе пришлось перевоплотиться в сложный исторический образ. Аглая неоднократно отмечала, что эта роль далась ей с трудом: требовалась глубокая внутренняя работа и готовность к эмоциональным перегрузкам. Несмотря на сложности, проект закалил ее как актрису и показал, что она способна выходить за пределы привычных ролей.
Дальнейшая фильмография была связана с чередой телевизионных проектов: "Следователь Тихонов", "Осколки", "Обычная женщина". Каждый из этих сериалов добавлял новые грани в ее актерское портфолио.
© Лук-фильм (2018)Кадр из сериала "Обычная женщина"
© Лук-фильм (2018)
Кадр из сериала "Обычная женщина"
Прорывом в полнометражном кино стал фильм "Лед" 2018 года. Для роли актриса интенсивно тренировалась: катание на коньках, вокал и даже дайвинг — часть сцен требовала долгой работы в холодной воде. Труд оказался не напрасным — картина стала кассовым хитом, а сама Тарасова получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль. Актриса окончательно закрепилась в статусе одной из самых перспективных звезд нового поколения.
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)Кадр из фильма "Лед"
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Кадр из фильма "Лед"
Сиквел "Лед 2", вышедший в 2020 году, подтвердил успех первого фильма и укрепил популярность Аглаи. Картина собрала внушительные кассовые сборы, а критики отметили рост ее актерского мастерства. В это же время Тарасова активно участвовала и в других проектах — от драматических историй до легких комедий. Среди них выделяются "Марафон желаний" и сериал "Беспринципные", где актриса примерила на себя более легкие, ироничные амплуа.
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Лед 2"
Интерес публики к ее творчеству подогревался и новыми ролями. В фильме "Подкидыш" она смогла удивить зрителей глубоким психологизмом, а в "Вике-Ураган" раскрыла свою харизматичную и энергичную сторону.
В последующие годы актриса продолжила активно работать в кино. Среди заметных полнометражных работ последних лет — триллер "Казнь" Ладо Кватании (2022); работа у Алексея Германа-младшего в военной драме "Воздух" — проект с необычной режиссурой, долгими дублями и сложной актерской задачей. В 2024 году появилась в фильме "Холоп 2", где сыграла роль избалованной мажорки.
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
Кадр из фильма "Холоп 2"
Избранная фильмография
Фильмы
- 2017 — "Лед";
- 2018 — "Танки";
- 2020 — "Лед 2";
- 2020 — "Марафон желаний";
- 2020 — "Смертельные иллюзии";
- 2022 — "Свободные отношения";
- 2022 – "Непослушник";
- 2022 – "Казнь";
- 2023 – "Воздух";
- 2023 – "Лед 3".
Сериалы
- 2012 — "После школы";
- 2011 — "Интерны";
- 2014 — "Гетеры майора Соколова";
- 2016 — "Следователь Тихонов";
- 2018 — "Обычная женщина";
- 2019 — "Подкидыш";
- 2020 — "Беспринципные";
- 2021 – "Вне себя";
- 2022 – "И снова здравствуйте!"
Личная жизнь
Первым известным романом в жизни Тарасовой стали отношения с коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. Они сблизились во время работы над проектом. Поклонники сериала воспринимали их как красивую экранную пару, перенесшую чувства и в реальность. Однако со временем страсть угасла, и актеры приняли решение расстаться.
Новый виток в личной жизни Тарасовой случился, когда она познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. Их роман начался в 2017 году и быстро перерос в серьезные отношения. Пара выглядела ярко и гармонично: оба успешные, красивые, с международным признанием. Они вместе появлялись на кинофестивалях, давали совместные интервью и казались настоящими "звездами новой волны". Однако спустя три года стало известно о расставании. Ни Аглая, ни Милош не комментировали причины разрыва, ограничившись сдержанными фразами о том, что их пути разошлись.
Премьера фильма "Лёд"
Неожиданной новостью для поклонников стало появление слухов о романе Тарасовой с известным американским режиссером Дарреном Аронофски. Папарацци засняли их вместе на прогулках в Нью-Йорке, и эта история вызвала бурю обсуждений как в российских, так и в зарубежных медиа. Разница в возрасте и статусе подогревала интерес к их союзу. Аглая сама никак не комментировала эти разговоры, предпочитая хранить молчание и оставлять личное пространство закрытым.
Интересные факты
Родители назвали ее двойным именем Дарья-Аглая, но актриса выбрала для себя имя Аглая, которое пришло к ней в подростковом возрасте. Аглая признается: как только она стала представляться новым именем, ее жизнь стала иной — посыпались предложения и началась актерская карьера.
Поездка с матерью на Венецианский кинофестиваль в 2008 году, когда будущей актрисе было только 14 лет, подарила столь сильные впечатления, что девочка, по ее собственным словам, "немного сошла с ума". В порыве эмоций она украла бокал, из которого пил шампанское сам Брэд Питт — а позже продала его однокласснице за 200 рублей.
Церемония открытия 40-го ММКФ
Подростком Аглая пережила типичные бунтарские моменты. Однажды она вместе с бойфрендом взяли без разрешения "Волгу", чтобы покататься во дворе — полиция быстро вмешалась. Избранник сбежал, а девочку ожидала ночь в камере до приезда матери.
Несмотря на яркую карьеру, формального актерского образования у Аглаи нет.
Она провела значительную часть 2019 года в Нью-Йорке, где активно занималась развитием актерских навыков. Посещала мастер-классы, обучалась у профессиональных педагогов, практиковала английский язык и даже выступала на сцене местной театральной школы.
Актриса Аглая Тарасова
Когда-то Аглая выставила на аукцион свои коньки из фильма “Лед”, и вырученные средства направила на благотворительность. В будущем она мечтает создать приюты для животных по всей России — доступные и теплые места, где бездомные кошки и собаки получат заботу и дом.
Хотя Аглая родилась и выросла в Петербурге, сейчас она счастлива в Москве. По ее словам, здесь больше драйва, энергии, движения — именно в таком ритме она раскрывается.
Оглядываясь назад, Аглая говорит: "Я сегодня и я пять лет назад — два разных человека". Она признает, что путь актрисы невозможен без саморазвития, мастер-классов и внутренней критики. При этом предпочитает не хвалить себя вслух, считая, что успех — результат труда многих.
Задержание с наркотиками
5 сентября 2025 года стало известно, что Аглаю Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, сообщил источник РИА Новости.
© Медиаслово (2020) Кадр из сериала "Беспринципные"
© Медиаслово (2020)
Кадр из сериала "Беспринципные"
Что произошло
В этот же день актрису доставили в суд и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков — ч.1 ст. 229.1 УК РФ. Следствие просит домашний арест в качестве меры пресечения.
Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается, ходатайствует о запрете определенных действий. Как пояснила обвиняемая, она добровольно сдала все загранпаспорта, не собирается скрываться, у нее запланированы съемки в трех фильмах, а также ей нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.
Сколько лет грозит Тарасовой
По указанной статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рубле