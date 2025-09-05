https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы

Аглая Тарасова — биография, фильмы, арест и личная жизнь

Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы

Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах.

Аглая Тарасова — популярная актриса, сыгравшая десятки ролей в кино и сериалах. Почему дочь Ксении Раппопорт училась на политолога, участие в международных кинопроектах, романы, личная жизнь и задержание с наркотиками в аэропорту — материале РИА Новости.Ранние годы и семьяДарья-Аглая Викторовна Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитой актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Вскоре после рождения дочери родители разошлись, но отец активно участвовал в ее жизни.В детстве и подростковом возрасте Аглая стеснялась необычного имени и предпочитала, чтобы ее звали Дарья.Дед Аглаи по материнской линии Александp Раппопорт — архитектор, бабушка — инженер, прадед — исследователь древнерусского зодчества, чьи труды использовались в архитектурном образовании.Образование и увлечения в детствеШкола, музыка, иностранные языки, художественные занятия и балет — детство актрисы было насыщенным. В 14 лет она вместе с матерью впервые побывала на Венецианском кинофестивале и увидела многих голливудских звезд, включая Брэда Питта и Джорджа Клуни.Подростковый период был непростым: требовательность к себе и внимание преподавателей порождали напряженность, но в итоге отношения в семье стали уважительными.После школы Аглая в 2012 году поступила на факультет политологии СПбГУ, позже — в РГПУ им. Герцена на специальность "преподавателя иностранных языков". Эти вузы она не окончила, выбрав актерскую профессию.Начало актерской карьерыПервый экранный опыт Аглаи — роль в короткометражной новелле "Конфетки" цикла "9 Мая. Личное отношение" (2010). Роль ей предложил Юрий Колокольников. Затем последовала роль Фриды в телевизионном фильме "После школы" (2012), это были уже профессиональные съемки.Основные проекты и известные ролиАглая начала сниматься параллельно с учебой. Прорыв произошел в 2014 году — роль Софьи, племянницы доктора Купитмана, в популярном проекте "Интерны". Именно эта работа принесла актрисе настоящую известность: персонаж девушки запомнился зрителям. Переезд в Москву, плотный график и жанровые правила ситкома стали серьезной школой.Одним из испытаний стала работа в сериале "Гетеры майора Соколова", где актрисе пришлось перевоплотиться в сложный исторический образ. Аглая неоднократно отмечала, что эта роль далась ей с трудом: требовалась глубокая внутренняя работа и готовность к эмоциональным перегрузкам. Несмотря на сложности, проект закалил ее как актрису и показал, что она способна выходить за пределы привычных ролей.Дальнейшая фильмография была связана с чередой телевизионных проектов: "Следователь Тихонов", "Осколки", "Обычная женщина". Каждый из этих сериалов добавлял новые грани в ее актерское портфолио.Прорывом в полнометражном кино стал фильм "Лед" 2018 года. Для роли актриса интенсивно тренировалась: катание на коньках, вокал и даже дайвинг — часть сцен требовала долгой работы в холодной воде. Труд оказался не напрасным — картина стала кассовым хитом, а сама Тарасова получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль. Актриса окончательно закрепилась в статусе одной из самых перспективных звезд нового поколения.Сиквел "Лед 2", вышедший в 2020 году, подтвердил успех первого фильма и укрепил популярность Аглаи. Картина собрала внушительные кассовые сборы, а критики отметили рост ее актерского мастерства. В это же время Тарасова активно участвовала и в других проектах — от драматических историй до легких комедий. Среди них выделяются "Марафон желаний" и сериал "Беспринципные", где актриса примерила на себя более легкие, ироничные амплуа.Интерес публики к ее творчеству подогревался и новыми ролями. В фильме "Подкидыш" она смогла удивить зрителей глубоким психологизмом, а в "Вике-Ураган" раскрыла свою харизматичную и энергичную сторону.В последующие годы актриса продолжила активно работать в кино. Среди заметных полнометражных работ последних лет — триллер "Казнь" Ладо Кватании (2022); работа у Алексея Германа-младшего в военной драме "Воздух" — проект с необычной режиссурой, долгими дублями и сложной актерской задачей. В 2024 году появилась в фильме "Холоп 2", где сыграла роль избалованной мажорки.Избранная фильмографияФильмыСериалыЛичная жизньПервым известным романом в жизни Тарасовой стали отношения с коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. Они сблизились во время работы над проектом. Поклонники сериала воспринимали их как красивую экранную пару, перенесшую чувства и в реальность. Однако со временем страсть угасла, и актеры приняли решение расстаться.Новый виток в личной жизни Тарасовой случился, когда она познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. Их роман начался в 2017 году и быстро перерос в серьезные отношения. Пара выглядела ярко и гармонично: оба успешные, красивые, с международным признанием. Они вместе появлялись на кинофестивалях, давали совместные интервью и казались настоящими "звездами новой волны". Однако спустя три года стало известно о расставании. Ни Аглая, ни Милош не комментировали причины разрыва, ограничившись сдержанными фразами о том, что их пути разошлись.Неожиданной новостью для поклонников стало появление слухов о романе Тарасовой с известным американским режиссером Дарреном Аронофски. Папарацци засняли их вместе на прогулках в Нью-Йорке, и эта история вызвала бурю обсуждений как в российских, так и в зарубежных медиа. Разница в возрасте и статусе подогревала интерес к их союзу. Аглая сама никак не комментировала эти разговоры, предпочитая хранить молчание и оставлять личное пространство закрытым.Интересные фактыРодители назвали ее двойным именем Дарья-Аглая, но актриса выбрала для себя имя Аглая, которое пришло к ней в подростковом возрасте. Аглая признается: как только она стала представляться новым именем, ее жизнь стала иной — посыпались предложения и началась актерская карьера.Поездка с матерью на Венецианский кинофестиваль в 2008 году, когда будущей актрисе было только 14 лет, подарила столь сильные впечатления, что девочка, по ее собственным словам, "немного сошла с ума". В порыве эмоций она украла бокал, из которого пил шампанское сам Брэд Питт — а позже продала его однокласснице за 200 рублей.Подростком Аглая пережила типичные бунтарские моменты. Однажды она вместе с бойфрендом взяли без разрешения "Волгу", чтобы покататься во дворе — полиция быстро вмешалась. Избранник сбежал, а девочку ожидала ночь в камере до приезда матери.Несмотря на яркую карьеру, формального актерского образования у Аглаи нет.Она провела значительную часть 2019 года в Нью-Йорке, где активно занималась развитием актерских навыков. Посещала мастер-классы, обучалась у профессиональных педагогов, практиковала английский язык и даже выступала на сцене местной театральной школы.Когда-то Аглая выставила на аукцион свои коньки из фильма “Лед”, и вырученные средства направила на благотворительность. В будущем она мечтает создать приюты для животных по всей России — доступные и теплые места, где бездомные кошки и собаки получат заботу и дом.Хотя Аглая родилась и выросла в Петербурге, сейчас она счастлива в Москве. По ее словам, здесь больше драйва, энергии, движения — именно в таком ритме она раскрывается.Оглядываясь назад, Аглая говорит: "Я сегодня и я пять лет назад — два разных человека". Она признает, что путь актрисы невозможен без саморазвития, мастер-классов и внутренней критики. При этом предпочитает не хвалить себя вслух, считая, что успех — результат труда многих.Задержание с наркотиками5 сентября 2025 года стало известно, что Аглаю Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, сообщил источник РИА Новости.Что произошлоВ этот же день актрису доставили в суд и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков — ч.1 ст. 229.1 УК РФ. Следствие просит домашний арест в качестве меры пресечения. Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается, ходатайствует о запрете определенных действий. Как пояснила обвиняемая, она добровольно сдала все загранпаспорта, не собирается скрываться, у нее запланированы съемки в трех фильмах, а также ей нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.Сколько лет грозит ТарасовойПо указанной статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рубле

