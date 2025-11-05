Рейтинг@Mail.ru
Свидетели обвинения по делу Тарасовой не явились в суд
17:52 05.11.2025
Свидетели обвинения по делу Тарасовой не явились в суд
Свидетели обвинения по делу Тарасовой не явились в суд
Свидетели обвинения по делу Тарасовой не явились в суд

Суд отложил заседание по делу Аглаи Тарасовой из-за неявки свидетелей обвинения

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 ноя - РИА Новости. Свидетели обвинения по делу актрисы Аглаи Тарасовой не явились в суд, заседание отложили, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
"В связи с неявкой свидетелей обвинения суд откладывает заседание на 26 ноября", - решила судья.
Суд запланировал сначала допросить свидетелей, потом изучить письменные материалы дела, а только после этого допросить подсудимую.
Ранее суд до января следующего года продлил Тарасовой запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля и она, по его мнению, могла скрыться.
Тем не менее, суд пошел на встречу артистке и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
