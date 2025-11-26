https://ria.ru/20251126/tarasova-2057760223.html
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили - РИА Новости, 26.11.2025
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили
Актриса Аглая Тарасова не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:22:00+03:00
2025-11-26T16:22:00+03:00
2025-11-26T16:33:00+03:00
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией. Он рассылал их своим друзьям на пробу перед запуском в производство", - сказала она.
По словам актрисы, она знала, что содержание состоит "полностью из растительных компонентов", но предполагала, что есть "незначительная доля каннабиса", ведь в Израиле он легальный.
Тарасова добавила, что несколько раз попробовала вейп, но "ничего особенного не почувствовала", потом он сломался и перестал заряжаться. Несколько лет вейп лежал в квартире ее тети в Тель-Авиве, где она жила во время визитов в Израиль.
Когда она возвращалась из Израиля этим летом, то забрала из квартиры тети сумку, с которой ходила на пляж - внутри лежал вейп.