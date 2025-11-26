Рейтинг@Mail.ru
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили
16:22 26.11.2025
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили
Актриса Аглая Тарасова не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
израиль
аглая тарасова
происшествия
москва
2025
Новости
израиль, аглая тарасова, происшествия, москва
Израиль, Аглая Тарасова, Происшествия, Москва
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова не знала точно, что было в вейпе, с которым ее поймали на таможне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией. Он рассылал их своим друзьям на пробу перед запуском в производство", - сказала она.
По словам актрисы, она знала, что содержание состоит "полностью из растительных компонентов", но предполагала, что есть "незначительная доля каннабиса", ведь в Израиле он легальный.
Тарасова добавила, что несколько раз попробовала вейп, но "ничего особенного не почувствовала", потом он сломался и перестал заряжаться. Несколько лет вейп лежал в квартире ее тети в Тель-Авиве, где она жила во время визитов в Израиль.
Когда она возвращалась из Израиля этим летом, то забрала из квартиры тети сумку, с которой ходила на пляж - внутри лежал вейп.
