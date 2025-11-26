Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова во время заседания в Домодедовском городском суде. 26 ноября 2025

Актриса Аглая Тарасова во время заседания в Домодедовском городском суде. 26 ноября 2025

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил уголовный срок для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Прошу назначить Тарасовой наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев, назначенное наказание считать условным. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества", — сказал гособвинитель в Домодедовском суде.

На заседании артистка заявила, что вейп ей подарили в Израиле в 2022 году и она не знала точно, что в нем. Потом устройство сломалось и перестало заряжаться, а когда летом она летела в Москву, то забрала из квартиры тети в Тель-Авиве, где иногда жила, пляжную сумку — внутри лежал этот вейп.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с устройством, внутри которого было 0,38 грамма масла каннабиса. По факту возбудили дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

На заседании 5 ноября актриса признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса ввезла вейп в Россию для личного потребления.