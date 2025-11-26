Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 26.11.2025 (обновлено: 18:30 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/prokuror-2057781402.html
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой - РИА Новости, 26.11.2025
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой
Прокурор запросил уголовный срок для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:14:00+03:00
2025-11-26T18:30:00+03:00
культура
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
израиль
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_62308a7bdedbb0e53c843021a800a726.jpg
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057760558.html
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057765125.html
россия
московская область (подмосковье)
израиль
москва
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_66ff73d6e208a5f8660c2b23d842249c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт), москва, тель-авив
Культура, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт), Москва, Тель-Авив
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой

Прокурор запросил условный срок для Тарасовой за контрабанду вейпа с каннабисом

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинАктриса Аглая Тарасова во время заседания в Домодедовском городском суде. 26 ноября 2025
Актриса Аглая Тарасова во время заседания в Домодедовском городском суде. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Актриса Аглая Тарасова во время заседания в Домодедовском городском суде. 26 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил уголовный срок для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Прошу назначить Тарасовой наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев, назначенное наказание считать условным. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества", — сказал гособвинитель в Домодедовском суде.
На заседании артистка заявила, что вейп ей подарили в Израиле в 2022 году и она не знала точно, что в нем. Потом устройство сломалось и перестало заряжаться, а когда летом она летела в Москву, то забрала из квартиры тети в Тель-Авиве, где иногда жила, пляжную сумку — внутри лежал этот вейп.
Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с устройством, внутри которого было 0,38 грамма масла каннабиса. По факту возбудили дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
Вчера, 16:23
На заседании 5 ноября актриса признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса ввезла вейп в Россию для личного потребления.
Тарасовой запретили покидать место жительства в ночное время и использовать средства связи, кроме случая необходимости в вызове экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову
Вчера, 16:32
 
КультураПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ИзраильАглая ТарасоваДомодедово (аэропорт)МоскваТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала