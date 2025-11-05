Появились подробности по делу актрисы Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Адвокат актрисы Аглаи Тарасовой просил рассмотреть ее дело в закрытом режиме, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.

"На предварительном слушании я заявлял ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, других ходатайств нет", - сказал адвокат.

Судья отметила, что уже рассмотрела это ходатайство, и продолжила заседание в открытом режиме.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля