Появились подробности по делу актрисы Тарасовой
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой
2025-11-05T17:38:00+03:00
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Адвокат актрисы Аглаи Тарасовой просил рассмотреть ее дело в закрытом режиме, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
"На предварительном слушании я заявлял ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, других ходатайств нет", - сказал адвокат.
Судья отметила, что уже рассмотрела это ходатайство, и продолжила заседание в открытом режиме.
Как сообщало МВД, Тарасову
28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля
.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.