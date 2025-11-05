Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 05.11.2025 (обновлено: 17:57 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/delo-2053025392.html
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой - РИА Новости, 05.11.2025
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой
Адвокат актрисы Аглаи Тарасовой просил рассмотреть ее дело в закрытом режиме, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:38:00+03:00
2025-11-05T17:57:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
аглая тарасова
общество
домодедово (аэропорт)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053031211_0:0:2365:1330_1920x0_80_0_0_8a195acd933f14bc153e13faa7af3a01.jpg
https://ria.ru/20251105/tarasova-2053021397.html
https://ria.ru/20250915/gosduma-2041951221.html
россия
московская область (подмосковье)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053031211_68:0:2261:1645_1920x0_80_0_0_027e773db8950ff2f651e093b33fbfc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, общество, домодедово (аэропорт), израиль
Россия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Общество, Домодедово (аэропорт), Израиль
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой

Защита актрисы Тарасовой просила рассмотреть дело в закрытом режиме, суд отказал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Адвокат актрисы Аглаи Тарасовой просил рассмотреть ее дело в закрытом режиме, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
"На предварительном слушании я заявлял ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, других ходатайств нет", - сказал адвокат.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков
Вчера, 17:27
Судья отметила, что уже рассмотрела это ходатайство, и продолжила заседание в открытом режиме.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками
15 сентября, 07:22
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Аглая ТарасоваОбществоДомодедово (аэропорт)Израиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала