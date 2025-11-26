Рейтинг@Mail.ru
13:52 26.11.2025
Аглая Тарасова прибыла в суд по делу о контрабанде наркотиков
Аглая Тарасова прибыла в суд по делу о контрабанде наркотиков
2025-11-26T13:52:00+03:00
2025-11-26T13:53:00+03:00
происшествия, россия, аглая тарасова, ксения раппопорт, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Домодедово (аэропорт)
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский городской суд, где состоится второе по существу заседание по уголовному делу о контрабанде каннабиса, передает корреспондент РИА Новости.
Тарасова прибыла в суд вместе с матерью - актрисой Ксенией Раппопорт - и адвокатом. Она находится под запретом определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
5 ноября, 17:23
 
