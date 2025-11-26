Аглая Тарасова прибыла в суд по делу о контрабанде наркотиков

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский городской суд, где состоится второе по существу заседание по уголовному делу о контрабанде каннабиса, передает корреспондент РИА Новости.

Тарасова прибыла в суд вместе с матерью - актрисой Ксенией Раппопорт - и адвокатом. Она находится под запретом определенных действий.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".