Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь - РИА Новости, 26.11.2025
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь
Актриса Аглая Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила в Домодедовском суде Московской области ее коллега по цеху Юлия Снигирь. РИА Новости, 26.11.2025
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Юлия Снигирь, Домодедово (аэропорт)
Снигирь: Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила в Домодедовском суде Московской области ее коллега по цеху Юлия Снигирь.
"Она всегда казалась мне отзывчивым и эмпатичным человеком, создавала хорошую атмосферу на съемочной площадке", - сказала актриса, которая выступает как свидетель защиты.
По ее словам, в перерывах на съемках Тарасова
читает книги, пока остальные болтают. Успех Тарасовой заслуженный, ею интересуются международные проекты, рассматривают на главную роль в турецком сериале, добавила Снигирь
.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.