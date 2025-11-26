Рейтинг@Mail.ru
16:02 26.11.2025
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь
Актриса Аглая Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила в Домодедовском суде Московской области ее коллега по цеху Юлия Снигирь. РИА Новости, 26.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАглая Тарасова
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Аглая Тарасова. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила в Домодедовском суде Московской области ее коллега по цеху Юлия Снигирь.
"Она всегда казалась мне отзывчивым и эмпатичным человеком, создавала хорошую атмосферу на съемочной площадке", - сказала актриса, которая выступает как свидетель защиты.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной
Вчера, 15:44
По ее словам, в перерывах на съемках Тарасова читает книги, пока остальные болтают. Успех Тарасовой заслуженный, ею интересуются международные проекты, рассматривают на главную роль в турецком сериале, добавила Снигирь.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной
Вчера, 15:59
 
