Суд рассмотрит часть материалов по делу актрисы Тарасовой в закрытом режиме

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Часть материалов по делу актрисы Аглаи Тарасовой рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.

"Экспертизы и материалы, которые содержат информацию о состоянии здоровья подсудимой, исследовать в закрытом режиме", - решила судья.

Такое решение она приняла по ходатайству адвоката.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".