Суд рассмотрит часть материалов по делу актрисы Тарасовой в закрытом режиме
Суд рассмотрит часть материалов по делу актрисы Тарасовой в закрытом режиме
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Часть материалов по делу актрисы Аглаи Тарасовой рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
"Экспертизы и материалы, которые содержат информацию о состоянии здоровья подсудимой, исследовать в закрытом режиме", - решила судья.
Такое решение она приняла по ходатайству адвоката.
Как сообщало МВД, Тарасову
28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.