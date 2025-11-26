Рейтинг@Mail.ru
Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда - РИА Новости, 26.11.2025
23:08 26.11.2025
Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда
Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда - РИА Новости, 26.11.2025
Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда
Осужденная на три года условно актриса Аглая Тарасова не сможет уезжать за границу, не получив на это специальное разрешение, в том числе это коснется... РИА Новости, 26.11.2025
россия
московская область (подмосковье)
белоруссия
аглая тарасова
общество
россия
московская область (подмосковье)
белоруссия
2025
россия, московская область (подмосковье), белоруссия, аглая тарасова, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Аглая Тарасова, Общество
Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда

Курбаков: Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда

Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Осужденная на три года условно актриса Аглая Тарасова не сможет уезжать за границу, не получив на это специальное разрешение, в том числе это коснется зарубежных съемок, рассказали РИА Новости юристы Иван Курбаков и Елена Браун.
В среду Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. Актрису также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Во время условного срока Тарасова должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его о намерении сменить место жительства.
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно
Вчера, 19:07
"Тарасова не сможет выезжать за границу без специального разрешения, так как, согласно статье 15 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", осуждённые на условный срок имеют ограничения на выезд до погашения судимости. При этом запрет на выезд действует до истечения испытательного срока - три года", - сказал юрист и член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Курбаков.
По словам Браун, запрет касается и стран с упрощенным въездом, например, Белоруссия и Казахстан. "А любая попытка выехать будет расцениваться как злостное нарушение. Сотрудники пенитенциарного ведомства, в частности инспектор УИИ, будут ходатайствовать о замене условного срока на реальный", - добавила она.
По словам юристов, актриса без специального разрешения не сможет и участвовать в съемках, которые будут проходить за границей.
"Она сможет подать ходатайство в суд о разрешении на выезд по уважительным причинам (лечение, смерть родственника, рабочая командировка). Суд будет рассматривать каждый случай индивидуально. Поэтому, если Тарасовой предложат съёмки за рубежом, то ей придётся получить разрешение суда, доказав, что поездка не нарушает целей наказания", - отметил Курбаков.
Несмотря на ограничения, Тарасова сможет продолжить работать в театре и сниматься в кино в РФ, а также свободно передвигаться по всей России в дневное время.
Аглая Тарасова
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
Вчера, 16:23
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)БелоруссияАглая ТарасоваОбщество
 
 
