Рейтинг@Mail.ru
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tarasova-2053024069.html
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.11.2025
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков
Домодедовский суд Московской области начал рассматривать по существу дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:35:00+03:00
2025-11-05T17:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
аглая тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053018843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88aab5848b2421687616325acdd46963.jpg
https://ria.ru/20251105/tarasova-2053020631.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053018843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6a327dc9fce3399fc26b4d060f444a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, аглая тарасова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Аглая Тарасова
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков

Суд начал рассмотрение по существу дела Тарасовой о контрабанде наркотиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области начал рассматривать по существу дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Ранее суд до января продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАглая Тарасова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала