Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. Архивное фото

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области начал рассматривать по существу дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Ранее суд до января продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля