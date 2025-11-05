https://ria.ru/20251105/tarasova-2053024069.html
Суд начал рассмотрение дела актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков
Домодедовский суд Московской области начал рассматривать по существу дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости, 05.11.2025
Суд начал рассмотрение по существу дела Тарасовой о контрабанде наркотиков
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области начал рассматривать по существу дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Ранее суд до января продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову
28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля
.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.