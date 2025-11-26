https://ria.ru/20251126/tarasova-2057825040.html
Тарасова покинула суд
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова покинула Домодедовский суд Подмосковья, назначивший ей условный срок за контрабанду вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости.
Тарасова
покинула здание суда вместе с матерью - актрисой Ксенией Раппопорт
.
Ранее Домодедовский суд Московской области
приговорил Тарасову к трем годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса.
Во время условного срока Тарасова должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его, если намерена сменить место жительства. Вейп суд постановил передать в МВД и там уничтожить.
Прокурор ранее попросил для нее 3,5 года условно. Защита просила о еще более мягком наказании за "мизерное количество гашишного масла". Адвокат пояснил, что если бы вейп обнаружили не в аэропорту, а на улице, то за хранение ей грозила бы максимум административка.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).