Тарасова покинула суд

Во время условного срока Тарасова должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его, если намерена сменить место жительства. Вейп суд постановил передать в МВД и там уничтожить.

Прокурор ранее попросил для нее 3,5 года условно. Защита просила о еще более мягком наказании за "мизерное количество гашишного масла". Адвокат пояснил, что если бы вейп обнаружили не в аэропорту, а на улице, то за хранение ей грозила бы максимум административка.