Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно

Прокурор ранее запросил для нее 3,5 года условно. Защита попросила о еще более мягком наказании из-за "мизерного количества гашишного масла". Адвокат пояснил, что если бы вейп нашли не в аэропорту, а на улице, то за хранение ей грозила бы максимум административная ответственность.