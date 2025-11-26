https://ria.ru/20251126/sud-2057821760.html
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно - РИА Новости, 26.11.2025
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно
Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:07:00+03:00
2025-11-26T19:07:00+03:00
2025-11-26T19:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
аглая тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_62308a7bdedbb0e53c843021a800a726.jpg
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057765125.html
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057760558.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_66ff73d6e208a5f8660c2b23d842249c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, аглая тарасова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Аглая Тарасова
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно
Суд приговорил Тарасову к трем годам условно за контрабанду вейпа с каннабисом
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости.
Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову
к трем годам условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса.
«
"Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным", — сказал судья.
Актрису также оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Во время условного срока Тарасова
должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его о намерении сменить место жительства.
Вейп суд постановил передать в МВД и там уничтожить.
Прокурор ранее запросил для нее 3,5 года условно. Защита попросила о еще более мягком наказании из-за "мизерного количества гашишного масла". Адвокат пояснил, что если бы вейп нашли не в аэропорту, а на улице, то за хранение ей грозила бы максимум административная ответственность.
Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово
с устройством, внутри которого было 0,38 грамма масла каннабиса. По факту возбудили дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".
На заседании 5 ноября актриса признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса ввезла вейп в Россию для личного потребления.
Тарасовой запретили покидать место жительства в ночное время и использовать средства связи, кроме случаев, когда необходимо вызвать экстренные службы.