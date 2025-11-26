Рейтинг@Mail.ru
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
18:34 26.11.2025 (обновлено: 18:48 26.11.2025)
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью - РИА Новости, 26.11.2025
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, назвала произошедшее трагической случайностью, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.11.2025
2025
Новости
происшествия, россия, аглая тарасова
Происшествия, Россия, Аглая Тарасова
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью

Тарасова назвала ситуацию с контрабандой вейпа с маслом каннабиса случайностью

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинАктриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса.
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса.
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, назвала произошедшее трагической случайностью, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
"Так вышло, что я нарушила закон и очень об этом сожалею... Произошла случайность - нелепая, трагическая, опасная, - но случайность", - сказала она в последнем слове.
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, перед началом заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Прокурор запросил условный срок для актрисы Тарасовой
Вчера, 17:14
По ее словам, это стало тяжелым уроком, после которого она многое в жизни переосмыслила.
"Я не наркоторговец, не наркопотребитель. Мне не хватило бдительности и осознанности", - отметила Тарасова.
Актриса пояснила, что у нее не было сомнений насчет вейпа - там была заводская упаковка, логотип, сертификат.
В завершение выступления она извинилась перед зрителями и попросила суд позволить ей вернуться в профессию.
"Это ударило по моим зрителям, я хочу попросить у них прощения... Прошу, ваша честь, дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу", - обратилась она к судье.
МВД ранее сообщало, что Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Как заявил в суде прокурор, вейп она везла для личного пользования. Тарасова полностью признала вину. На первое заседание в суд ее пришла поддержать мама - актриса Ксения Раппопорт.
Ранее суд избрал Тарасовой в качестве меры пресечения запрет определенных действий, запретив покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
Вчера, 16:23
 
