Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Домодедовском городском суде по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса.

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, назвала произошедшее трагической случайностью, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.

"Так вышло, что я нарушила закон и очень об этом сожалею... Произошла случайность - нелепая, трагическая, опасная, - но случайность", - сказала она в последнем слове.

По ее словам, это стало тяжелым уроком, после которого она многое в жизни переосмыслила.

"Я не наркоторговец, не наркопотребитель. Мне не хватило бдительности и осознанности", - отметила Тарасова

Актриса пояснила, что у нее не было сомнений насчет вейпа - там была заводская упаковка, логотип, сертификат.

В завершение выступления она извинилась перед зрителями и попросила суд позволить ей вернуться в профессию.

"Это ударило по моим зрителям, я хочу попросить у них прощения... Прошу, ваша честь, дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу", - обратилась она к судье.

МВД ранее сообщало, что Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Как заявил в суде прокурор, вейп она везла для личного пользования. Тарасова полностью признала вину. На первое заседание в суд ее пришла поддержать мама - актриса Ксения Раппопорт