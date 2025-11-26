https://ria.ru/20251126/tarasova-2057810541.html
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью - РИА Новости, 26.11.2025
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, назвала произошедшее трагической случайностью, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:34:00+03:00
2025-11-26T18:34:00+03:00
2025-11-26T18:48:00+03:00
происшествия
россия
аглая тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_62308a7bdedbb0e53c843021a800a726.jpg
https://ria.ru/20251126/prokuror-2057781402.html
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057760558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808795_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_66ff73d6e208a5f8660c2b23d842249c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аглая тарасова
Происшествия, Россия, Аглая Тарасова
Актриса Тарасова назвала происшествие с вейпом трагической случайностью
Тарасова назвала ситуацию с контрабандой вейпа с маслом каннабиса случайностью
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, назвала произошедшее трагической случайностью, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
"Так вышло, что я нарушила закон и очень об этом сожалею... Произошла случайность - нелепая, трагическая, опасная, - но случайность", - сказала она в последнем слове.
По ее словам, это стало тяжелым уроком, после которого она многое в жизни переосмыслила.
"Я не наркоторговец, не наркопотребитель. Мне не хватило бдительности и осознанности", - отметила Тарасова
.
Актриса пояснила, что у нее не было сомнений насчет вейпа - там была заводская упаковка, логотип, сертификат.
В завершение выступления она извинилась перед зрителями и попросила суд позволить ей вернуться в профессию.
"Это ударило по моим зрителям, я хочу попросить у них прощения... Прошу, ваша честь, дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу", - обратилась она к судье.
МВД ранее сообщало, что Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Как заявил в суде прокурор, вейп она везла для личного пользования. Тарасова полностью признала вину. На первое заседание в суд ее пришла поддержать мама - актриса Ксения Раппопорт
.
Ранее суд избрал Тарасовой в качестве меры пресечения запрет определенных действий, запретив покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.