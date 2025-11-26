Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которую задержали в аэропорту с вейпом с маслом каннабиса, добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.

"Осмотрен телефон марки iPhone, добровольно ввела пароль. Какой-либо информации, имеющей значение для уголовного дела, выявлено не было", - огласил гособвинитель материалы дела.

Он отметил, что актриса также добровольно выдала следствию свой загранпаспорт.

МВД ранее сообщало, что 28 августа Тарасову задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Как заявил в суде прокурор, вейп она везла для личного пользования. Тарасова полностью признала вину. На первое заседание в суд ее пришла поддержать мама - актриса Ксения Раппопорт