Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057755319.html
Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона
Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона - РИА Новости, 26.11.2025
Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона
Актриса Аглая Тарасова, которую задержали в аэропорту с вейпом с маслом каннабиса, добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона, передает... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:09:00+03:00
2025-11-26T16:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
аглая тарасова
ксения раппопорт
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_0:8:3037:1716_1920x0_80_0_0_85e6a315780a86c97a62f749cc61754b.jpg
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057747854.html
https://ria.ru/20251126/aglaja-2057752688.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_647ef21dc1aae02117b82ed2a4e95ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, аглая тарасова, ксения раппопорт, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Домодедово (аэропорт)
Аглая Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона

Актриса Тарасова добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которую задержали в аэропорту с вейпом с маслом каннабиса, добровольно предоставила следствию пароль от своего телефона, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
"Осмотрен телефон марки iPhone, добровольно ввела пароль. Какой-либо информации, имеющей значение для уголовного дела, выявлено не было", - огласил гособвинитель материалы дела.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной
Вчера, 15:44
Он отметил, что актриса также добровольно выдала следствию свой загранпаспорт.
МВД ранее сообщало, что 28 августа Тарасову задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Как заявил в суде прокурор, вейп она везла для личного пользования. Тарасова полностью признала вину. На первое заседание в суд ее пришла поддержать мама - актриса Ксения Раппопорт.
Ранее суд избрал Тарасовой в качестве меры пресечения запрет определенных действий, запретив покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь
Вчера, 16:02
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАглая ТарасоваКсения РаппопортДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала