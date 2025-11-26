Рейтинг@Mail.ru
16:23 26.11.2025
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
2025
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Аглая Тарасова. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с каннабисом, пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимых, заявил ее адвокат на заседании Домодедовского суда Московской области.
"Сделано пожертвование в Фонд "Защити детей от наркотиков", - сказал адвокат.
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь
Вчера, 16:02
По словам Тарасовой, это два платежа по 100 тысяч рублей - на антинаркотические профилактические беседы и на лечение и реабилитацию наркозависимых.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной
Вчера, 15:44
 
