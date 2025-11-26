Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с каннабисом, пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимых, заявил ее адвокат на заседании Домодедовского суда Московской области.

"Сделано пожертвование в Фонд "Защити детей от наркотиков", - сказал адвокат.

По словам Тарасовой , это два платежа по 100 тысяч рублей - на антинаркотические профилактические беседы и на лечение и реабилитацию наркозависимых.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".