Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым - РИА Новости, 26.11.2025
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым
Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимым

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с каннабисом, пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимых, заявил ее адвокат на заседании...
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде вейпа с каннабисом, пожертвовала 200 тысяч рублей на помощь наркозависимых, заявил ее адвокат на заседании Домодедовского суда Московской области.
"Сделано пожертвование в Фонд "Защити детей от наркотиков", - сказал адвокат.
По словам Тарасовой
, это два платежа по 100 тысяч рублей - на антинаркотические профилактические беседы и на лечение и реабилитацию наркозависимых.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.