Межгосударственные отношения России и Ирана

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, основанном на международном праве, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам.Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях. Президент России Владимир Путин посещал Иран в 2007, 2015, 2017, и 2018 и в 2022 годах, неоднократно беседовал с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Президент Ирана Хасан Роухани посещал Россию в 2014, 2015 и 2017 годах; Эбрахим Раиси – в январе 2022 года и в декабре 2023 года. Президенты двух стран регулярно общаются "на полях" встреч Астанинского формата по сирийскому урегулированию, Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), саммитов ЕАЭС и других форумов.8 июля 2024 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент России поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах.11 октября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в пленарном заседании Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.23 октября 2024 года Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита БРИКС в Казани.17 января 2025 года президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибыл в Россию с официальным визитом. По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В рамках визита президент Ирана Масуд Пезешкиан также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.В 2025 году Владимир Путин и Масуд Пезешкиан трижды беседовали по телефону: 6 мая, 13 июня и 25 августа.Председатель правительства России Михаил Мишустин встречался с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером 6 октября 2022 года в Москве "на полях" второго Каспийского экономического форума и 25 октября 2023 года в Бишкеке (Киргизия) "на полях" саммита глав правительств стран- членов ШОС. 30 сентября 2024 года состоялся первый в истории визит председателя правительства Российской Федерации в Иран, в ходе которого премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом и президентом страны Масудом Пезешкианом.31 января 2025 года Михаил Мишустин и Мохаммад Реза Ареф приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан). 15 августа 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия).Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком 23 декабря 2024 года посетила Тегеран. В ходе визита состоялись встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.17-18 февраля 2025 года заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук принял участие в III Каспийском экономическом форуме в Тегеране, в рамках которого встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.Осуществляются контакты по линии министерств иностранных дел.27 сентября 2024 года в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров провел первую встречу с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. 25 февраля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Тегеране, где был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.17-18 апреля 2025 года министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи посетил Москву с рабочим визитом. Он был принят президентом России Владимиром Путиным, которому было передано послание Верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Также состоялись переговоры Аббаса Аракчи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.23 июня 2025 года глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь посетил Москву, где был принят президентом России Владимиром Путиным.Отдельные встречи Сергея Лаврова с Аббасом Аракчи состоялись "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 6 июля 2025 года и в рамках заседания СМИД ШОС в Тяньцзине (Китай) 15 июля 2025 года. На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по вопросам двусторонних отношений, СВПД, проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, урегулирования ситуации в Сирии, Афганистане.Налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран. Поддерживаются межпарламентские связи.11 июля 2024 года в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге состоялись встречи председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом."На полях" форума также состоялась встреча президента России Владимира Путина с Мохаммадом Багером Галибафом.30 июля 2024 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по поручению президента России прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе визита состоялась их двусторонняя встреча. Также Вячеслав Володин встретился с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.30 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария).Налажены контакты между секретарями советов безопасности двух стран.28 мая 2024 года состоялся первый телефонный разговор вновь назначенного секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. 5 августа 2024 года Сергей Шойгу впервые в новом качестве посетил Тегеран с рабочим визитом, в ходе которого был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также провел переговоры с Али Ахмадианом и начальником Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммадом Багери.10 сентября 2024 года секретари советов безопасности Ирана и России пообщались в Санкт-Петербурге в рамках встречи высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.17 сентября 2024 года Сергей Шойгу вновь посетил Тегеран с рабочим визитом, провел беседу с Масудом Пезешкианом и переговоры с Али Ахмадианом.Очередная встреча Сергея Шойгу с Али Ахмадианом состоялась 28 мая 2025 года в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Налажены устойчивые контакты по линии ведомств, на постоянной основе функционируют 17 совместных рабочих групп.Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана.По итогам 2023 года товарооборот России и Ирана составил около 4 миллиардов долларов. Из РФ общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана – 1,3 миллиарда долларов. В 2024 году товарооборот России и Ирана вырос на 16,2%, до 4,8 миллиарда долларов.Основу российско-иранской торговли составляет продукция агропромышленного комплекса – на ее долю приходится порядка 64,2% от общего товарооборота. Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). 25 апреля 2025 года в Москве состоялось 18-е заседание Российско-Иранской межправкомиссии.Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. В настоящее время доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%.30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Организацией содействия развитию торговли Ирана о создании Российско-Иранского Совета делового сотрудничества.25 декабря 2023 года было подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран.Соглашение вступило в силу 15 мая 2025 года.В июле 2023 года Иран стал полноправным членом ШОС. С начала 2024 года Иран присоединился к БРИКС.В декабре 2024 года Иран получил статуса наблюдателя при ЕАЭС. Важнейшим аспектом сотрудничества России и Ирана является атомная отрасль.28 марта 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией "Росатом" и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019 года начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект строительства второго и третьего блоков рассчитан на 10 лет. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" с привлечением российского госкредита. Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт. Налаживается сотрудничество в газовой сфере.С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром"."Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) в июне 2024 года подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Тегеран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или порядка 100 миллиардов кубометров в год.На финальной стадии находятся переговоры "Газпрома" и Ирана по запуску поставок российского природного газа через территорию Азербайджана. Для первого этапа проекта планируется использование существующей газотранспортной инфраструктуры.Поставки будут осуществляться через однониточный газопровод Моздок – Махачкала – Кази-Магомед (ныне Аджикабул), который был построен еще в советское время для газоснабжения Закавказья. Помимо использования существующей инфраструктуры, стороны уже завершают переговоры по строительству нового газопровода из России в Иран через территорию Азербайджана.Развивается сотрудничество в сфере логистики и транспортировки грузов.В 1999 году Россией, Ираном и Индией был разработан проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Общая протяженность МТК от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей, Индия) – 7200 километров. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива в РФ (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. МТК позволяет России выходить к морским портам Ирана и связываться с рынками Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. В 2021 году по маршруту МТК впервые прошел полносоставный контейнерный поезд. В июле 2022 года первый грузовой состав с 39 контейнерами ушел из подмосковного Чехова в Бендер-Аббас (Иран) и достиг Индии.17 мая 2023 года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора – Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран. Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки.Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.В январе 2025 года стало известно, что Россия поставила Ирану партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов не объявлялись.Важным событием, продемонстрировавшим устойчивость тенденции на расширение взаимодействия наших стран в самых разных областях, стал успешно проведенный 9 августа 2022 года с космодрома Байконур запуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту построенный по заказу Ирана космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям".Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр.Ежегодно граждане Ирана могут проходить обучение в вузах России как за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ.В настоящее время между российскими и иранскими научно-образовательными организациями действуют более двухсот соглашений о взаимодействии. С 2015 года регулярно проходит Форум ректоров университетов России и Ирана.В июне 2025 года в Иране прошли Дни российской культуры, в июле 2023 года в Москве – Дни иранской культуры.Наблюдается положительная динамика в сфере туризма. Так, в 2024 году турпоток из Ирана в Россию вырос на 52%, чему способствовало введение с 1 августа 2023 года безвизового режима для групповых турпоездок. За 2024 год иранцы совершили более 64 тысяч туристических поездок в Россию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

