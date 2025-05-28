https://ria.ru/20250528/shojgu-2019599583.html
Шойгу рассказал о развитии отношений России и Ирана
Шойгу рассказал о развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу рассказал о развитии отношений России и Ирана
Партнерство России и Ирана активно развивается по всем направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:03:00+03:00
2025-05-28T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Партнерство России и Ирана активно развивается по всем направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям в русле ориентиров, заданным руководством двух государств", - сказал Шойгу на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Президенты России и Ирана регулярно общаются, последний раз 6 мая разговаривали по телефону, состоялась насыщенная беседа, добавил Шойгу. "Это отражает высокий уровень российско-иранского политического диалога", - подчеркнул он.
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россия, иран, москва, сергей шойгу, в мире
Россия, Иран, Москва, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о развитии отношений России и Ирана
Шойгу: партнерство России и Ирана развивается по всем направлениям