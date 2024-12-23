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Российская делегация прибыла в Тегеран - РИА Новости, 23.12.2024
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11:06 23.12.2024 (обновлено: 13:43 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/iran-1990788756.html
Российская делегация прибыла в Тегеран
Российская делегация прибыла в Тегеран - РИА Новости, 23.12.2024
Российская делегация прибыла в Тегеран
Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024
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иран
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виталий савельев
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ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.В ходе рабочей поездки у российской делегации запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также с министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.
https://ria.ru/20241220/iran-1990450072.html
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тегеран (город), россия, иран, алексей оверчук, виталий савельев, масуд пезешкиан, в мире
Тегеран (город), Россия, Иран, Алексей Оверчук, Виталий Савельев, Масуд Пезешкиан, В мире
Российская делегация прибыла в Тегеран

Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран, где встретятся с президентом Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту Тегерана. 23 декабря 2024
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту Тегерана. 23 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту Тегерана. 23 декабря 2024
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ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе рабочей поездки у российской делегации запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также с министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.
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Тегеран (город)РоссияИранАлексей ОверчукВиталий СавельевМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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