https://ria.ru/20241223/iran-1990788756.html

Российская делегация прибыла в Тегеран

Российская делегация прибыла в Тегеран - РИА Новости, 23.12.2024

Российская делегация прибыла в Тегеран

Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:06:00+03:00

2024-12-23T11:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.В ходе рабочей поездки у российской делегации запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также с министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.

https://ria.ru/20241220/iran-1990450072.html

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тегеран (город), россия, иран, алексей оверчук, виталий савельев, масуд пезешкиан, в мире