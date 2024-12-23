https://ria.ru/20241223/iran-1990788756.html
Российская делегация прибыла в Тегеран
Российская делегация прибыла в Тегеран - РИА Новости, 23.12.2024
Российская делегация прибыла в Тегеран
Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:06:00+03:00
2024-12-23T11:06:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ с вице-премьерами Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком прибыла в понедельник в иранскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.В ходе рабочей поездки у российской делегации запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также с министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.
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тегеран (город), россия, иран, алексей оверчук, виталий савельев, масуд пезешкиан, в мире
Тегеран (город), Россия, Иран, Алексей Оверчук, Виталий Савельев, Масуд Пезешкиан, В мире
Российская делегация прибыла в Тегеран
Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран, где встретятся с президентом Ирана