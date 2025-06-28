https://ria.ru/20250628/gaz-2025998348.html

Эксперт оценил возможность поставок российского газа в Иран

Эксперт оценил возможность поставок российского газа в Иран - РИА Новости, 28.06.2025

Эксперт оценил возможность поставок российского газа в Иран

"Газпром" теоретически к 2030 году может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого Тегерану необходимо расширить экспортные... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:24:00+03:00

2025-06-28T11:24:00+03:00

2025-06-28T11:24:00+03:00

экономика

иран

тегеран (город)

россия

владимир путин

газпром

природный газ

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" теоретически к 2030 году может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого Тегерану необходимо расширить экспортные возможности, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) в июне 2024 года подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Тегеран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или порядка 100 миллиардов кубометров в год, сообщали иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. Также отмечалось, что требуется строительство газопровода по Каспийскому морю. Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что иранская сторона давно просит Москву о поставках газа и это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные. "Год назад "Газпром" заключил амбициозное соглашение с Ираном о неких спотовых, обменных, поставках. Теоретически к 2030 году "Газпром" может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого нужно, чтобы у Ирана была возможность экспортировать свой газ куда-то еще, помимо Турции, Армении и Ирака", – отметил Белогорьев. Например, по словам эксперта, можно построить завод СПГ, либо нужно достроить газопровод в Пакистан. Тогда, если у Ирана появится новое направление экспорта, может потребоваться российский газ, чтобы сбалансировать внутренний рынок, объяснил он. "Но, учитывая то, что происходит сейчас, совершенно непонятно, что будет дальше с иранским газовым экспортом. Поэтому это такое неопределенное направление, хотя потенциально интересное", – добавил Белогорьев.

https://ria.ru/20250623/iran-2024724999.html

https://ria.ru/20250519/gaz-2017739866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, иран, тегеран (город), россия, владимир путин, газпром, природный газ