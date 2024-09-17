https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html
Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина
Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина - РИА Новости, 17.09.2024
Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, прибывший во вторник в столицу Ирана, в ходе встречи с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:44
2024-09-17T19:44
2024-09-17T19:52
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иран
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ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, прибывший во вторник в столицу Ирана, в ходе встречи с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом передал ему послание от президента России Владимира Путина, сообщил иранский государственный телеканал IRIB. "В ходе встречи с президентом Исламской Республики Иран господин Шойгу передал ему послание президента России Владимира Путина и представил господину Пезешкиану отчет о достигнутых договоренностях", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в Telegram-канале. Помимо встречи с президентом в иранской столице Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. Днем ранее пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили "комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии", говорится в заявлении канцелярии.
https://ria.ru/20240913/shoygu-1972449138.html
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россия, иран, сирия, сергей шойгу, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Сирия, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина
IRIB: Шойгу передал президенту Ирана Пезешкиану послание от Путина