Шойгу обсудил в Иране убийство Хании
Шойгу: в ходе поездки в Иран обсуждалась тема убийства главы политбюро ХАМАС
© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе рабочей поездки в Иран обсуждалась тема недавних трагических событий в Тегеране.
Накануне в Тегеране состоялись встречи Шойгу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.
"Конечно, те вопросы, которые рассматривались на встрече с новым президентом и с секретарем Совета безопасности, они охватывали весь мир. Там весь круг вопросов, начиная с Сирии. Безусловно, тревожные события на границе Ливана с Израилем. Конечно, это касалось и последних трагических событий, которые произошли в Тегеране. Эту тему нельзя было обойти", - сказал Шойгу журналистам.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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