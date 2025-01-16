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В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном - РИА Новости, 16.01.2025
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21:10 16.01.2025 (обновлено: 21:35 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/raschety-1994086845.html
В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном
В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном - РИА Новости, 16.01.2025
В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном
Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. РИА Новости, 16.01.2025
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иран
россия
экономика
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ."По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.Отмечается, что дальнейшей интенсификации и диверсификации двусторонней торговли будет способствовать реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном. Оно было подписано в 2023 году, в 2024 году был официально оформлен статус Ирана как государства-наблюдателя при ЕАЭС.
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иран, россия, экономика, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Экономика, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном

Кремль: доля национальных валют в расчетах России и Ирана превысила 96 процентов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ.
«
"По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.
Отмечается, что дальнейшей интенсификации и диверсификации двусторонней торговли будет способствовать реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном. Оно было подписано в 2023 году, в 2024 году был официально оформлен статус Ирана как государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Иранский парламентарий оценил перспективы союза с Россией
14 января, 04:45
 
ИранРоссияЭкономикаВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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