https://ria.ru/20250116/raschety-1994086845.html

В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном

В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном - РИА Новости, 16.01.2025

В Кремле оценили долю нацвалют во взаимных расчетах с Ираном

Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:10:00+03:00

2025-01-16T21:10:00+03:00

2025-01-16T21:35:00+03:00

иран

россия

экономика

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ."По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.Отмечается, что дальнейшей интенсификации и диверсификации двусторонней торговли будет способствовать реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном. Оно было подписано в 2023 году, в 2024 году был официально оформлен статус Ирана как государства-наблюдателя при ЕАЭС.

https://ria.ru/20250114/iran-1993570554.html

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Наталья Макарова

иран, россия, экономика, владимир путин, масуд пезешкиан