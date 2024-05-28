https://ria.ru/20240528/shoygu-1948906544.html
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 28.05.2024
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:49
2024-05-28T14:49
2024-05-28T14:53
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/razgovor-1948318378.html
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россия, иран, сергей шойгу, совет безопасности рф, в мире
Россия, Иран, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ, В мире
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой
Шойгу обсудил с иранским коллегой взаимодействие в области безопасности