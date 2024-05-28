https://ria.ru/20240528/shoygu-1948906544.html

Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 28.05.2024

Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:49

2024-05-28T14:49

2024-05-28T14:53

россия

иран

сергей шойгу

совет безопасности рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/razgovor-1948318378.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, сергей шойгу, совет безопасности рф, в мире