Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.05.2024 (обновлено: 14:53 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/shoygu-1948906544.html
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой - РИА Новости, 28.05.2024
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:49
2024-05-28T14:53
россия
иран
сергей шойгу
совет безопасности рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/razgovor-1948318378.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1a67b09f831365959eeff9f8dd1641cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, сергей шойгу, совет безопасности рф, в мире
Россия, Иран, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ, В мире
Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

Шойгу обсудил с иранским коллегой взаимодействие в области безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Ахмадианом, обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия в области безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Подробно обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России и Ирана в области безопасности", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
25 мая, 14:26
 
РоссияИранСергей ШойгуСовет Безопасности РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала