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Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
Сотрудничество России и Ирана как важных членов БРИКС может углубить отношения между государствами, входящими в это объединение, у БРИКС есть "очень большие... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:39
2024-10-31T06:39
2024-10-31T06:39
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саммит брикс в казани в 2024 году
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана как важных членов БРИКС может углубить отношения между государствами, входящими в это объединение, у БРИКС есть "очень большие цели", часть из них будет достигнута за короткие сроки, другая часть – за долгие, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Иран и Россия – два чрезвычайно важных члена БРИКС, сотрудничество этих двух стран может способствовать углублению связей между странами БРИКС", – сказал Джалали. По его словам, БРИКС представляет собой "комплекс стран, являющихся крупнейшими производителями и потребителями энергии, поэтому… может создать наилучшее взаимодействие между производителями и потребителями". Указав, что БРИКС охватывает значительную долю популяции мира, посол подчеркнул, что "для сотрудничества между государствами-членами БРИКС существует очень много оснований". Кроме того, Джалали отметил, что БРИКС преследует "очень большие цели", ряда которых объединение достигнет за короткие сроки, а ряда других – за долгие. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, иран, китай, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, Китай, Казем Джалали, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
Посол Джалали: сотрудничество России и Ирана укрепит связи между странами БРИКС
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана как важных членов БРИКС может углубить отношения между государствами, входящими в это объединение, у БРИКС есть "очень большие цели", часть из них будет достигнута за короткие сроки, другая часть – за долгие, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Иран и Россия – два чрезвычайно важных члена БРИКС, сотрудничество этих двух стран может способствовать углублению связей между странами БРИКС", – сказал Джалали.
По его словам, БРИКС представляет собой "комплекс стран, являющихся крупнейшими производителями и потребителями энергии, поэтому… может создать наилучшее взаимодействие между производителями и потребителями". Указав, что БРИКС охватывает значительную долю популяции мира, посол подчеркнул, что "для сотрудничества между государствами-членами БРИКС существует очень много оснований". Кроме того, Джалали отметил, что БРИКС преследует "очень большие цели", ряда которых объединение достигнет за короткие сроки, а ряда других – за долгие.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем
, Индией
и Бразилией
, в 2011 году в него вошла ЮАР
. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.