https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html

Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС

Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024

Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС

Сотрудничество России и Ирана как важных членов БРИКС может углубить отношения между государствами, входящими в это объединение, у БРИКС есть "очень большие... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:39

2024-10-31T06:39

2024-10-31T06:39

в мире

россия

иран

китай

казем джалали

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903861153_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_79458b1ec5e3efe700ab7984d0c5f6f6.jpg

ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана как важных членов БРИКС может углубить отношения между государствами, входящими в это объединение, у БРИКС есть "очень большие цели", часть из них будет достигнута за короткие сроки, другая часть – за долгие, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Иран и Россия – два чрезвычайно важных члена БРИКС, сотрудничество этих двух стран может способствовать углублению связей между странами БРИКС", – сказал Джалали. По его словам, БРИКС представляет собой "комплекс стран, являющихся крупнейшими производителями и потребителями энергии, поэтому… может создать наилучшее взаимодействие между производителями и потребителями". Указав, что БРИКС охватывает значительную долю популяции мира, посол подчеркнул, что "для сотрудничества между государствами-членами БРИКС существует очень много оснований". Кроме того, Джалали отметил, что БРИКС преследует "очень большие цели", ряда которых объединение достигнет за короткие сроки, а ряда других – за долгие. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241031/iran-1981031424.html

россия

иран

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, китай, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году