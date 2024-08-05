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Шойгу провел встречу с президентом Ирана - РИА Новости, 05.08.2024
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20:52 05.08.2024 (обновлено: 22:49 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/shoygu-1964271887.html
Шойгу провел встречу с президентом Ирана
Шойгу провел встречу с президентом Ирана - РИА Новости, 05.08.2024
Шойгу провел встречу с президентом Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:52
2024-08-05T22:49
в мире
россия
тегеран (город)
иран
сергей шойгу
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Tasnim. "Секретарь Совета безопасности России провел встречу с президентом", - говорится в сообщении агентства.Также Шойгу провел встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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в мире, россия, тегеран (город), иран, сергей шойгу, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Тегеран (город), Иран, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан
Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Tasnim: Шойгу провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом

© AP PhotoСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 5 августа 2024
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 5 августа 2024
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Tasnim.
"Секретарь Совета безопасности России провел встречу с президентом", - говорится в сообщении агентства.
Также Шойгу провел встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.
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В миреРоссияТегеран (город)ИранСергей ШойгуМасуд Пезешкиан
 
 
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