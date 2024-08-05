https://ria.ru/20240805/shoygu-1964271887.html

Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Шойгу провел встречу с президентом Ирана - РИА Новости, 05.08.2024

Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:52

2024-08-05T20:52

2024-08-05T22:49

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тегеран (город)

иран

сергей шойгу

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 5 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Tasnim. "Секретарь Совета безопасности России провел встречу с президентом", - говорится в сообщении агентства.Также Шойгу провел встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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в мире, россия, тегеран (город), иран, сергей шойгу, масуд пезешкиан