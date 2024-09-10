https://ria.ru/20240910/iran-1971911512.html

Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном

Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном

Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:55

2024-09-10T17:55

2024-09-10T17:58

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иран

тегеран (город)

сергей шойгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. "Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу. "Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)", - отметил секретарь СБ РФ. По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка. Шойгу поблагодарил Ахмадиана за теплый прием, оказанный российской делегации во главе с секретарем СБ РФ в ходе рабочей поездки в Тегеран в начале августа нынешнего года. "Думаю, основные темы, которые мы с вами обсуждали, получат развитие завтра во время пленарного заседания, а сегодня я бы хотел обсудить несколько вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности и нашей дальнейшей работы", - сказал Шойгу. "Добро пожаловать в Санкт-Петербург", - добавил он.

https://ria.ru/20240907/dogovor-1971330532.html

https://radiosputnik.ru/20240910/shoygu-1971776725.html

https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html

россия

иран

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россия, иран, тегеран (город), сергей шойгу, брикс