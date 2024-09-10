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Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном - РИА Новости, 10.09.2024
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17:55 10.09.2024 (обновлено: 17:58 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/iran-1971911512.html
Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном
Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном
Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:55
2024-09-10T17:58
россия
иран
тегеран (город)
сергей шойгу
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. "Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу. "Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)", - отметил секретарь СБ РФ. По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка. Шойгу поблагодарил Ахмадиана за теплый прием, оказанный российской делегации во главе с секретарем СБ РФ в ходе рабочей поездки в Тегеран в начале августа нынешнего года. "Думаю, основные темы, которые мы с вами обсуждали, получат развитие завтра во время пленарного заседания, а сегодня я бы хотел обсудить несколько вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности и нашей дальнейшей работы", - сказал Шойгу. "Добро пожаловать в Санкт-Петербург", - добавил он.
https://ria.ru/20240907/dogovor-1971330532.html
https://radiosputnik.ru/20240910/shoygu-1971776725.html
https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html
россия
иран
тегеран (город)
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россия, иран, тегеран (город), сергей шойгу, брикс
Россия, Иран, Тегеран (город), Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу рассказал о подготовке нового межгосударственного договора с Ираном

Шойгу: Россия завершает подготовку к подписанию базового договора с Ираном

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
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7 сентября, 21:33
"Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу.
"Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)", - отметил секретарь СБ РФ.
По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропорядка.
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Шойгу поблагодарил Ахмадиана за теплый прием, оказанный российской делегации во главе с секретарем СБ РФ в ходе рабочей поездки в Тегеран в начале августа нынешнего года.
"Думаю, основные темы, которые мы с вами обсуждали, получат развитие завтра во время пленарного заседания, а сегодня я бы хотел обсудить несколько вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности и нашей дальнейшей работы", - сказал Шойгу.
"Добро пожаловать в Санкт-Петербург", - добавил он.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Шойгу рассказал о наращивании сотрудничества с Ираном
6 августа, 14:27
 
РоссияИранТегеран (город)Сергей ШойгуБРИКС
 
 
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