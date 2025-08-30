Рейтинг@Mail.ru
Биография Михаила Фрадкова - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/fradkov-2011834230.html
Биография Михаила Фрадкова
Биография Михаила Фрадкова - РИА Новости, 30.08.2025
Биография Михаила Фрадкова
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T20:14:00+03:00
2025-08-30T20:14:00+03:00
справки
россия
михаил фрадков
биографии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37615/39/376153993_0:253:1363:1020_1920x0_80_0_0_6de91b1d907adadee97c44cbc99b7971.jpg
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области (ныне Волжского района Самарской области). В 1972 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "Станкин"), в 1981 году – Всесоюзную академию внешней торговли (ныне Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации). Кандидат экономических наук (2000). С 1973 года работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Индии.С 1975 года трудился на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних экономических связей СССР.С 1991 года – старший советник постпредства РФ при ООН и других международных организаций в Женеве.С 1992 года – заместитель министра, с 1993 года – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ.С 1997 года по март 1998 года – министр внешних экономических связей РФ.В 1998-1999 годах – председатель совета директоров, генеральный директор компании "Ингосстрах".В мае 1999 года был назначен министром торговли РФ. С мая 2000 года – первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Курировал вопросы экономической безопасности.В марте 2001 года возглавил Федеральную службу налоговой полиции Российской Федерации. С мая 2003 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации. С июня 2003 года также являлся специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам развития отношений с Европейским союзом. С 2004 по 2007 год – председатель правительства Российской Федерации.В 2007-2016 годах – директор Службы внешней разведки Российской Федерации. В ноябре 2016 года возглавил совет директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В 2017 года Михаил Фрадков был назначен директором Российского института стратегических исследований. В 2020 году снова возглавил институт. 17 апреля 2025 года указом президента России полномочия Михаила Фрадкова на посту директора Российского института стратегических исследований были продлены сроком на пять лет. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Почета, Мужества, "За военные заслуги", Александра Невского, Святого Георгия IV степени. Отмечен благодарностью президента РФ. Владеет английским и испанским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37615/39/376153993_0:126:1363:1148_1920x0_80_0_0_563e153c94f7b24d0da20420a4b5f48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, михаил фрадков, биографии
Справки, Россия, Михаил Фрадков, Биографии

Биография Михаила Фрадкова

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМихаил Фрадков
Михаил Фрадков - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Михаил Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области (ныне Волжского района Самарской области).
В 1972 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "Станкин"), в 1981 году – Всесоюзную академию внешней торговли (ныне Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации). Кандидат экономических наук (2000).
С 1973 года работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Индии.
С 1975 года трудился на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних экономических связей СССР.
С 1991 года – старший советник постпредства РФ при ООН и других международных организаций в Женеве.
С 1992 года – заместитель министра, с 1993 года – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ.
С 1997 года по март 1998 года – министр внешних экономических связей РФ.
В 1998-1999 годах – председатель совета директоров, генеральный директор компании "Ингосстрах".
В мае 1999 года был назначен министром торговли РФ.
С мая 2000 года – первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Курировал вопросы экономической безопасности.
В марте 2001 года возглавил Федеральную службу налоговой полиции Российской Федерации.
С мая 2003 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации. С июня 2003 года также являлся специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам развития отношений с Европейским союзом.
С 2004 по 2007 год – председатель правительства Российской Федерации.
В 2007-2016 годах – директор Службы внешней разведки Российской Федерации.
В ноябре 2016 года возглавил совет директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
В 2017 года Михаил Фрадков был назначен директором Российского института стратегических исследований. В 2020 году снова возглавил институт.
17 апреля 2025 года указом президента России полномочия Михаила Фрадкова на посту директора Российского института стратегических исследований были продлены сроком на пять лет.
Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Почета, Мужества, "За военные заслуги", Александра Невского, Святого Георгия IV степени. Отмечен благодарностью президента РФ.
Владеет английским и испанским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМихаил ФрадковБиографии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала