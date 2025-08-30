https://ria.ru/20250830/fradkov-2011834230.html

Биография Михаила Фрадкова

Биография Михаила Фрадкова - РИА Новости, 30.08.2025

Биография Михаила Фрадкова

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области (ныне Волжского района Самарской области). В 1972 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "Станкин"), в 1981 году – Всесоюзную академию внешней торговли (ныне Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации). Кандидат экономических наук (2000). С 1973 года работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Индии.С 1975 года трудился на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних экономических связей СССР.С 1991 года – старший советник постпредства РФ при ООН и других международных организаций в Женеве.С 1992 года – заместитель министра, с 1993 года – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ.С 1997 года по март 1998 года – министр внешних экономических связей РФ.В 1998-1999 годах – председатель совета директоров, генеральный директор компании "Ингосстрах".В мае 1999 года был назначен министром торговли РФ. С мая 2000 года – первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Курировал вопросы экономической безопасности.В марте 2001 года возглавил Федеральную службу налоговой полиции Российской Федерации. С мая 2003 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации. С июня 2003 года также являлся специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам развития отношений с Европейским союзом. С 2004 по 2007 год – председатель правительства Российской Федерации.В 2007-2016 годах – директор Службы внешней разведки Российской Федерации. В ноябре 2016 года возглавил совет директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В 2017 года Михаил Фрадков был назначен директором Российского института стратегических исследований. В 2020 году снова возглавил институт. 17 апреля 2025 года указом президента России полномочия Михаила Фрадкова на посту директора Российского института стратегических исследований были продлены сроком на пять лет. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Почета, Мужества, "За военные заслуги", Александра Невского, Святого Георгия IV степени. Отмечен благодарностью президента РФ. Владеет английским и испанским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

