Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гендиректор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков назвал внесение кандидатуры главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра "неожиданным решением". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Накануне, после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
По словам Маркова, 16 января Мишустин должен был выступать на Гайдаровском форуме. Это говорит о том, что, по-видимому, он до последнего не знал о новом назначении.
"Он (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) будет технократом во главе правительства, а не его политическим лидером", – считает Марков.
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
"Мишустин – надежный технократ, который будет тащить правительство. Без политических амбиций",– резюмировал он.
Кандидатура нового премьера
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что ЕР в четверг утром проведет заседание фракции по кандидатуре премьера. Он отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Как сообщил, в свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.
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