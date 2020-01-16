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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T01:39+0300
https://ria.ru/20200116/1563474984.html
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/85/1563468554_0:190:3081:1923_1036x0_80_0_0_6387a33e9134a5705827459ca221985a.jpg
РИА Новости

Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство

01:39 16.01.2020
83921
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гендиректор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков назвал внесение кандидатуры главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра "неожиданным решением". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Накануне, после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
По словам Маркова, 16 января Мишустин должен был выступать на Гайдаровском форуме. Это говорит о том, что, по-видимому, он до последнего не знал о новом назначении.

"Он (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) будет технократом во главе правительства, а не его политическим лидером", – считает Марков.

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

"Мишустин – надежный технократ, который будет тащить правительство. Без политических амбиций",– резюмировал он.

Кандидатура нового премьера

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.
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Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что ЕР в четверг утром проведет заседание фракции по кандидатуре премьера. Он отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Как сообщил, в свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Обсудить 14
Формирование нового правительстваМихаил МишустинСергей МироновДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФМихаил ФрадковСергей НеверовВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Еще и Конституцию перекроить решили, под шумок. Конституция у нас прекрасная. Не надо ее трогать и кроить под себя.
16 января, 02:44
yy-3
9001021
Странно слышать, что в Налоговой у нас Мишустин навел порядок. Бардак страшенный. Счета выставляют от балды, сами разобраться в них не могут...Кошмар если такие "специалисты" будут в возглавлять правительство.
16 января, 02:33
yy-3
710008
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