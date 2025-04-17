https://ria.ru/20250417/putin-2011824234.html

Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ

Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ - РИА Новости, 17.04.2025

Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ

Президент России Владимир Путин назначил с 13 мая Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:54:00+03:00

2025-04-17T14:54:00+03:00

2025-04-17T15:05:00+03:00

россия

михаил фрадков

владимир путин

российский институт стратегических исследований

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил с 13 мая Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить с 13 мая 2025 года Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" сроком на пять лет", - говорится в документе. Согласно сайту РИСИ, Фрадков занимает этот пост с 2017 года.

https://ria.ru/20250129/dyakova-1996067283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил фрадков, владимир путин, российский институт стратегических исследований