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Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ - РИА Новости, 17.04.2025
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14:54 17.04.2025 (обновлено: 15:05 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011824234.html
Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ
Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ - РИА Новости, 17.04.2025
Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ
Президент России Владимир Путин назначил с 13 мая Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:54:00+03:00
2025-04-17T15:05:00+03:00
россия
михаил фрадков
владимир путин
российский институт стратегических исследований
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил с 13 мая Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить с 13 мая 2025 года Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" сроком на пять лет", - говорится в документе. Согласно сайту РИСИ, Фрадков занимает этот пост с 2017 года.
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россия, михаил фрадков, владимир путин, российский институт стратегических исследований
Россия, Михаил Фрадков, Владимир Путин, Российский институт стратегических исследований
Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова на посту директора РИСИ

Путин продлил полномочия директора РИСИ Михаила Фрадкова с 13 мая еще на 5 лет

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМихаил Фрадков
Михаил Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Михаил Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил с 13 мая Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить с 13 мая 2025 года Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" сроком на пять лет", - говорится в документе.
Согласно сайту РИСИ, Фрадков занимает этот пост с 2017 года.
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