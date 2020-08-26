https://ria.ru/20200826/fradkov-1576335856.html

Фрадков: ПСБ сопровождает более 60% всех контрактов по гособоронзаказу

ПСБ как опорный банк ОПК сопровождает уже более 60% всех госконтрактов в области гособоронзаказа, сообщил председатель банка Петр Фрадков в эфире телеканала... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:35

2020-08-26T15:35

2020-08-26T15:35

банк псб

петр фрадков

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> как опорный банк ОПК сопровождает уже более 60% всех госконтрактов в области гособоронзаказа, сообщил председатель банка Петр Фрадков в эфире телеканала "Россия-24"."У нас две корневые задачи, которые мы решаем как опорный банк - это сопровождение расчетов по гособоронзаказу, и здесь мы уже можем отчитаться, что более 60% всех госконтрактов в области гособоронзаказа сопровождается через опорный банк. Это уже достаточно большой объем операций каждый день. С другой стороны, мы поддерживаем предприятия и через кредитование, через выдачу гарантий", - сказал Фрадков.Глава ПСБ сообщил, что общий кредитный портфель банка по предприятиям ОПК превысил 900 миллиардов рублей.Фрадков добавил, что важным направлением работы банка стала военная ипотека."Это очень большое и важное направление, и у нас есть четкое понимание, что, помимо работы с компаниями, нам нужно работать с армией, с личным составом. Мы сейчас являемся лидерами во всей банковской системе по темпу прироста выданной военной ипотеки", - подчеркнул Фрадков, напомнив, что только за последний год в целом по портфелю военной ипотеки банк снизил ставку более чем на 1%.

https://ria.ru/20200825/odezhda-1576306080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков