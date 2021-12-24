https://ria.ru/20211224/pravitelstvo-1765345393.html
Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве
Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 24.12.2021
Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:05
2021-12-24T15:05
2021-12-24T15:19
политика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый состав Экспертного совета при правительстве РФ", - говорится в документе.В частности, в состав вошли глава Сбербанка Герман Греф, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, ректор РАНХиГС Владимир Мау, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент РАН Александр Сергеев, председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, глава Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, глава РСПП Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
https://ria.ru/20211224/pravitelstvo-1765343607.html
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политика, правительство рф, михаил мишустин, россия
15:05 24.12.2021 (обновлено: 15:19 24.12.2021)
Мишустин утвердил состав экспертного совета при правительстве
В состав экспертного совета при правительстве вошли Шувалов, Шохин, Степашин и Греф