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ПСБ и Республика Башкортостан договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке значимых проектов республики заключили ПСБ и власти республики,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:10
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353
60
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промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ и Республика Башкортостан договорились о сотрудничестве

17:10 06.07.2020
45
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке значимых проектов республики заключили ПСБ и власти республики, сообщает пресс-служба банка.
По ее данным, председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочее онлайн-совещание, в ходе которого обсудили актуальные вопросы региональной повестки, участие банка в инвестиционных программах, государственно-частные проекты, финансировании жилищного строительства, в том числе социального жилья, сотрудничество с институтами поддержки среднего и малого бизнеса.
"В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, а также реализация национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ накоплен значительный опыт", - говорится в сообщении.
В частности, Фрадков и Хабиров обсудили возможности поддержки банком инвестиционной программы Республики Башкортостан, которая нацелена на улучшение инвестиционного климата в регионе.
Пресс-служба отмечает, что особое внимание было уделено вопросу повышения качества жизни и решения жилищных вопросов населения республики. В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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"Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые сегодня между банком и правительством республики договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей. ПСБ присутствует в республике с 2006 года и является опорным банком для крупных предприятий из различных отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса, компаний сектора МСБ, активно работает с частными лицами. Повышая доступность финансирования как для бизнеса, так и для населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества", – сказал Фрадков.
По словам Хабирова, республике очень интересна работа с ПСБ, тем более что деловая активность в республике начинает вновь набирать обороты. "Сниженная до 3,99% годовых ставка для государственных и муниципальных служащих по программе "Семейная ипотека" – это интересное предложение Давайте начнём прямо сейчас, я сделаю соответствующее поручение. Двигателем строительного рынка должны стать именно бюджетники", - сказал он.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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