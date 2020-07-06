ПСБ и Республика Башкортостан договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке значимых проектов республики заключили ПСБ и власти республики, сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочее онлайн-совещание, в ходе которого обсудили актуальные вопросы региональной повестки, участие банка в инвестиционных программах, государственно-частные проекты, финансировании жилищного строительства, в том числе социального жилья, сотрудничество с институтами поддержки среднего и малого бизнеса.

"В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, а также реализация национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ накоплен значительный опыт", - говорится в сообщении.

В частности, Фрадков и Хабиров обсудили возможности поддержки банком инвестиционной программы Республики Башкортостан, которая нацелена на улучшение инвестиционного климата в регионе.

Пресс-служба отмечает, что особое внимание было уделено вопросу повышения качества жизни и решения жилищных вопросов населения республики. В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики.

"Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые сегодня между банком и правительством республики договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей. ПСБ присутствует в республике с 2006 года и является опорным банком для крупных предприятий из различных отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса, компаний сектора МСБ, активно работает с частными лицами. Повышая доступность финансирования как для бизнеса, так и для населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества", – сказал Фрадков.