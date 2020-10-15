https://ria.ru/20201015/ekonomika-1579971311.html

ПСБ будет развивать экономику Свердловской области

Ряд соглашений о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:29

2020-10-15T16:29

2020-10-15T16:29

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Ряд соглашений о сотрудничестве подписали председатель ПСБ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и губернатор Свердловской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a>, сообщает пресс-служба банка. Отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и его сотрудниками, а также с работниками всей бюджетной сферы. Так, в рамках подписанного ипотечного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут кредитоваться на максимально комфортных и доступных условиях.Стороны также будут развивать банковскую инфраструктуру на территории области, совместно реализовывать социально значимые проекты и участвовать в реализации национальных проектов, а также укреплять государственно-частное партнерство. Кроме того, ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием. ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона."Основными направлениями нашего партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области. ПСБ работает здесь уже много лет и за это время стал активным участником происходящих в области важнейших изменений. Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов", – сказал Фрадков по итогам встречи. Глава <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> в свою очередь отметил, что клиентами ПСБ в регионе являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. По словам Куйвашева, подписание соглашений о сотрудничестве стало закономерным продолжением совместной деятельности.

https://ria.ru/20201007/infrastruktura-1578675131.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика