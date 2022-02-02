13:41 02.02.2022 (обновлено: 16:45 02.02.2022)
В Кремле прошла церемония вручения государственных наград
Президент Путин вручает государственные награды в Кремле
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и летчик-испытатель Евгений Крутов, награжденный Звездой Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 2 февраля 2022
Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Евгений Крутов, награжденный Звездой Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 2 февраля 2022
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами россиян, отличившихся успехами в самых разных областях. Церемония прошла в Кремле.
Летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов удостоен Звезды Героя.
Звания Герой Труда присвоены почетному президенту НИЦ "Курчатовский институт" академику Евгению Велихову, президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академику Ивану Дедову, главному врачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко, генеральному директору Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко, председателю правления компании "Газпром" Алексею Миллеру и заместителю генерального директора — управляющему директору компании "ОДК-Сатурн" Виктору Полякову.
Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены, в частности, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.
Орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени Путин вручил государственному советнику юстиции Борису Кравцову, депутату Госдумы Владимиру Ресину, главе "Транснефти" Николаю Токареву, а художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца Петр Шаболтай награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков награждается орденом Мужества, а директор Научно-исследовательского института глазных болезней Юсеф Наим Юсеф — орденом Дружбы.
Кроме того, президенту Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину будет присвоено звание заслуженного работника физической культуры.
"У каждого из вас — своя судьба, своя линия жизни. Но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо своей страны, общества, на благо наших граждан. Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях и сферах, служат современному развитию России", — обратился Путин к лауреатам.
Он также поздравил с днем рождения знаменитого физика-теоретика, академика Евгения Велихова и отметил действия медработников и сотен тысяч коллег обладателей наград, которые самоотверженно служат своей профессии, обществу, стране и людям.
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