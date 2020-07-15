ПСБ поможет в строительстве нового центра исследований опасных вирусов

"В рамках государственной программы "Академгородок 2.0" в Новосибирске на базе Сибирского отделения РАН будут построены научные и логистические подразделения, университетская клиника и другие объекты инфраструктуры. В новом научно-образовательном комплексе ученые будут вести учебно-исследовательскую работу, исследовать клеточные технологии, изучать и работать с вирусными патогенами. Реализация проекта начнется в следующем году", - говорится в пресс-релизе банка.