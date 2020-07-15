ПСБ поможет в строительстве нового центра исследований опасных вирусов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соглашение с Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) подписал ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Соглашение предусматривает банковское сопровождение строительства нового медицинского научно-образовательного комплекса и центра исследований опасных вирусов исследовательского центра Российской академии наук.
"В рамках государственной программы "Академгородок 2.0" в Новосибирске на базе Сибирского отделения РАН будут построены научные и логистические подразделения, университетская клиника и другие объекты инфраструктуры. В новом научно-образовательном комплексе ученые будут вести учебно-исследовательскую работу, исследовать клеточные технологии, изучать и работать с вирусными патогенами. Реализация проекта начнется в следующем году", - говорится в пресс-релизе банка.
По словам председателя ПАО "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова, в период нестабильной эпидемиологической ситуации в мире очень важно серьезное внимание к наращиванию научного потенциала, развитию соответствующей инфраструктуры.
"Строительство нового исследовательского кластера — своевременный шаг по поддержке отечественной науки. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федеральной адресной инвестиционной программы, ПСБ обеспечит необходимые расчеты по государственным контрактам по всей цепочке кооперации. Ориентировочная стоимость строительства научного комплекса и логистической инфраструктуры составит порядка 26 миллиардов рублей", - сказал Фрадков.
Руководитель ФИЦ ФТМ академик РАН Михаил Воевода отметил, что создание Новосибирского медицинского научно-образовательного комплекса с вирусологическим блоком в его структуре в текущих условиях особенно актуально, это связано, в том числе с наличием больших возможностей у академических лабораторий участвовать в международных исследованиях.