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ПСБ профинансирует социально-экономические проекты Краснодарского края
оглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие Краснодарского края, подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор края... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:42
2020-10-09T15:42
банк псб
петр фрадков
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С</strong>оглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие Краснодарского края, подписали председатель <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> Петр Фрадков и губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба банка.Кроме того, банк будет содействовать повышению доступности программ ипотечного кредитования. Жителям Краснодарского края будут доступны индивидуальные условия ипотечного кредитования. ПСБ также планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные, участвовать в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства"<a href="https://futurerussia.gov.ru/popularizacia-predprinimatelstva" target="_blank">,</a> национальных проектах "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выдавал льготные и беспроцентные кредиты государственным предприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников", – сказал Фрадков, комментируя итоги рабочей встречи с руководством края.Пресс-служба банка отмечает, что на долю ПСБ приходится почти 30% всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Также банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса края, предоставляет поручительства представителям бизнеса. "Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 млн рублей кредитов на развитие", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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банк псб, петр фрадков, новости компаний - экономика

ПСБ профинансирует социально-экономические проекты Краснодарского края

15:42 09.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие Краснодарского края, подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках достигнутых договоренностей ПСБ планирует предоставлять финансирование для реализации социально значимых проектов на Кубани, участвовать в строительстве социальных объектов, предоставлять банковские и лизинговые гарантии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения края, развития малого и среднего бизнеса, кредитования предприятий и населения", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, банк будет содействовать повышению доступности программ ипотечного кредитования. Жителям Краснодарского края будут доступны индивидуальные условия ипотечного кредитования.
ПСБ также планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные, участвовать в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства", национальных проектах "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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"За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выдавал льготные и беспроцентные кредиты государственным предприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников", – сказал Фрадков, комментируя итоги рабочей встречи с руководством края.
Пресс-служба банка отмечает, что на долю ПСБ приходится почти 30% всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Также банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса края, предоставляет поручительства представителям бизнеса.
"Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 млн рублей кредитов на развитие", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
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Банк ПСБПетр ФрадковНовости компаний - Экономика
 
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