https://ria.ru/20201007/infrastruktura-1578675131.html

ПСБ готов развивать банковскую инфраструктуру Калужской области

ПСБ планирует принять участие в развитии банковской инфраструктуры Калужской области – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:15

2020-10-07T17:15

2020-10-07T17:22

петр фрадков

калужская область

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. </strong>ПСБ планирует принять участие в развитии банковской инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы, зарплатных проектов в бюджетной сфере, кредитования крупных региональных предприятий, в том числе предприятий ОПК, сообщает пресс-служба банка.Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в рамках подписанного на форуме "Армия 2020" двустороннего соглашения обсудили на рабочей встрече председатель ПСБ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и губернатор Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>. "В Калужской области сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, исполнителей по гособоронзаказу и госконтрактам, это регион с развитой оборонной промышленностью. Расширяя партнерство с предприятиями ОПК, ПСБ одновременно готов предоставить их сотрудникам наиболее актуальные финансовые продукты на самых привлекательных условиях. Так, мы принимаем участие в реализации федеральных программ "Господдержка-2020" и "Семейная ипотека", выдаем кредиты под минимальные проценты. Для удобства клиентов при оформлении ипотечных сделок ПСБ открыл в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> специализированный ипотечный центр, куда могут обратиться как сотрудники ОПК, военнослужащие, так и другие жители области. А в 2021 году мы планируем открыть наш офис в <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинске</a>, где находится много предприятий ОПК", – сказал на встрече Фрадков.В свою очередь глава региона отметил возросшую роль банковского сообщества в реализации перспективных планов, инвестиционных и инфраструктурных проектов. "Такое взаимодействие позволяет вам быть активными двигателями Калужской области и участвовать в решении важнейших задач ее социально-экономического развития. Мы поддерживаем ваш решительный настрой на наращивание сферы и объемов присутствия в Калужской области", — сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба банка. Пресс-служба отмечает, что сотрудничество между банком и регионом направлено на экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата области. ПСБ планирует осуществлять как сопровождение контрактов, так и необходимое финансирование в рамках реализации значимых инвестиционных проектов Калужской области. ПСБ готов рассматривать в зависимости от потребностей региона как крупные проекты комплексной застройки, так и небольшие проекты по точечной застройке. Банк уже предложил специальные условия по ипотечному кредитованию для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ.

https://ria.ru/20200930/fotovystavka-1577986607.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр фрадков, калужская область, новости компаний - экономика