ПСБ готов развивать банковскую инфраструктуру Калужской области
17:15 07.10.2020 (обновлено: 17:22 07.10.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБПСБ готов развивать банковскую инфраструктуру Калужской области
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПСБ планирует принять участие в развитии банковской инфраструктуры Калужской области – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы, зарплатных проектов в бюджетной сфере, кредитования крупных региональных предприятий, в том числе предприятий ОПК, сообщает пресс-служба банка.
Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в рамках подписанного на форуме "Армия 2020" двустороннего соглашения обсудили на рабочей встрече председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБПСБ готов развивать банковскую инфраструктуру Калужской области
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБ
ПСБ готов развивать банковскую инфраструктуру Калужской области
"В Калужской области сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, исполнителей по гособоронзаказу и госконтрактам, это регион с развитой оборонной промышленностью. Расширяя партнерство с предприятиями ОПК, ПСБ одновременно готов предоставить их сотрудникам наиболее актуальные финансовые продукты на самых привлекательных условиях. Так, мы принимаем участие в реализации федеральных программ "Господдержка-2020" и "Семейная ипотека", выдаем кредиты под минимальные проценты. Для удобства клиентов при оформлении ипотечных сделок ПСБ открыл в Калуге специализированный ипотечный центр, куда могут обратиться как сотрудники ОПК, военнослужащие, так и другие жители области. А в 2021 году мы планируем открыть наш офис в Обнинске, где находится много предприятий ОПК", – сказал на встрече Фрадков.
В свою очередь глава региона отметил возросшую роль банковского сообщества в реализации перспективных планов, инвестиционных и инфраструктурных проектов. "Такое взаимодействие позволяет вам быть активными двигателями Калужской области и участвовать в решении важнейших задач ее социально-экономического развития. Мы поддерживаем ваш решительный настрой на наращивание сферы и объемов присутствия в Калужской области", — сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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Пресс-служба отмечает, что сотрудничество между банком и регионом направлено на экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата области. ПСБ планирует осуществлять как сопровождение контрактов, так и необходимое финансирование в рамках реализации значимых инвестиционных проектов Калужской области. ПСБ готов рассматривать в зависимости от потребностей региона как крупные проекты комплексной застройки, так и небольшие проекты по точечной застройке.
Банк уже предложил специальные условия по ипотечному кредитованию для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ.