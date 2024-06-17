Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации", — говорится в документе.
Заместителями главы Минобороны стали:
- Павел Фрадков;
- Анна Цивилева;
- Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата министерства.
В Минобороны отметили, что Горнин был первым заместителем министра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил.
Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.
Фрадков, работавший в управделами президента, займется вопросами управления имуществом и земельными ресурсами, а также военного строительства.
Другим указом глава государства освободил от должности:
- первого заместителя министра Руслана Цаликова;
- статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова;
- заместителя министра Татьяну Шевцову.
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Еще одного замминистра, генерала Павла Попова, президент также снял с поста и уволил с военной службы.
Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня.
В середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего руководителя ведомства Сергея Шойгу глава государства назначил секретарем Совета безопасности.