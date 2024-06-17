Рейтинг@Mail.ru
Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 17.06.2024 (обновлено: 17:28 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/naznacheniya-1953462406.html
Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны
Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны
Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:37
2024-06-17T17:28
безопасность
михаил фрадков
олег савельев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:167:3006:1858_1920x0_80_0_0_5261ef9da36851f96af5ea85617c84c5.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации", — говорится в документе.Заместителями главы Минобороны стали:Другим указом глава государства освободил от должности:Еще одного замминистра, генерала Павла Попова, президент также снял с поста и уволил с военной службы.Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня. В середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего руководителя ведомства Сергея Шойгу глава государства назначил секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240612/putin-1952373753.html
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, михаил фрадков, олег савельев, владимир путин
Безопасность, Михаил Фрадков, Олег Савельев, Владимир Путин

Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин
12 июня, 15:19
Заместителями главы Минобороны стали:
  • Павел Фрадков;
  • Анна Цивилева;
  • Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата министерства.

В Минобороны отметили, что Горнин был первым заместителем министра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил.

Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.

Фрадков, работавший в управделами президента, займется вопросами управления имуществом и земельными ресурсами, а также военного строительства.

Другим указом глава государства освободил от должности:
Андрей Белоусов во время выступления на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны
14 мая, 14:37
Еще одного замминистра, генерала Павла Попова, президент также снял с поста и уволил с военной службы.
Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня.
В середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего руководителя ведомства Сергея Шойгу глава государства назначил секретарем Совета безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
 
БезопасностьМихаил ФрадковОлег СавельевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала