Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны

В Минобороны отметили, что Горнин был первым заместителем министра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил.

Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.

Фрадков, работавший в управделами президента, займется вопросами управления имуществом и земельными ресурсами, а также военного строительства.