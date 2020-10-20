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ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:21
2020-10-20T12:21
банк псб
петр фрадков
александр цыбульский
архангельская область
новости компаний - экономика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Председатель ПСБ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и губернатор Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные программы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.Кроме этого, взаимодействие направлено на организацию эффективного сотрудничества по предоставлению гражданам, имеющим право на получение социальных выплат, льготного ипотечного кредитования, а также повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для населения области в целом."ПСБ как активный участник экономической жизни страны готов содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в регионе, включая программы стимулирования создания в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. ПСБ планирует принять участие в отборе банков для реализации субсидируемой государством программы льготного кредитования резидентов Арктики. Тем самым мы планируем внести свой вклад в развитие необходимой здесь инфраструктуры. Также нам интересны проекты с участием морских торговых и речных портов, компаний по транспортировке грузов", — отметил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Фрадков</a>, слова которого приводит пресс-служба.Как отметил глава региона, для экономики <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a> является важным финансовым партнером."Я знаю, что вы много работаете с представителями оборонно-промышленного комплекса и серьезно представлены в этой отрасли, поэтому любые взаимоотношения с таким уважаемым финансовым институтом важны для Архангельской области. Важно, что вы рассматриваете и другие сферы деятельности, поскольку чем больше возможностей у наших жителей будет при выборе финансовых инструментов для своей повседневной жизни, тем выше будет конкуренция и лучше условия кредитования. В этом смысле мы всячески приветствуем расширение присутствия организаций банковской сферы на территории области", — цитирует пресс-служба банка губернатора.
https://ria.ru/20201009/bank-1579049934.html
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банк псб, петр фрадков, александр цыбульский, архангельская область, новости компаний - экономика

ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты

12:21 20.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской областиПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты
ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 окт – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.
Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные программы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.
Кроме этого, взаимодействие направлено на организацию эффективного сотрудничества по предоставлению гражданам, имеющим право на получение социальных выплат, льготного ипотечного кредитования, а также повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для населения области в целом.
"ПСБ как активный участник экономической жизни страны готов содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в регионе, включая программы стимулирования создания в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. ПСБ планирует принять участие в отборе банков для реализации субсидируемой государством программы льготного кредитования резидентов Арктики. Тем самым мы планируем внести свой вклад в развитие необходимой здесь инфраструктуры. Также нам интересны проекты с участием морских торговых и речных портов, компаний по транспортировке грузов", — отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Как отметил глава региона, для экономики Архангельской области Промсвязьбанк является важным финансовым партнером.
"Я знаю, что вы много работаете с представителями оборонно-промышленного комплекса и серьезно представлены в этой отрасли, поэтому любые взаимоотношения с таким уважаемым финансовым институтом важны для Архангельской области. Важно, что вы рассматриваете и другие сферы деятельности, поскольку чем больше возможностей у наших жителей будет при выборе финансовых инструментов для своей повседневной жизни, тем выше будет конкуренция и лучше условия кредитования. В этом смысле мы всячески приветствуем расширение присутствия организаций банковской сферы на территории области", — цитирует пресс-служба банка губернатора.
 
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Банк ПСБПетр ФрадковАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьНовости компаний - Экономика
 
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