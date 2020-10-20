https://ria.ru/20201020/investproekty-1580619864.html

ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического... РИА Новости, 20.10.2020

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2020-10-20T12:21

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банк псб

петр фрадков

александр цыбульский

архангельская область

новости компаний - экономика

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Председатель ПСБ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и губернатор Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные программы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.Кроме этого, взаимодействие направлено на организацию эффективного сотрудничества по предоставлению гражданам, имеющим право на получение социальных выплат, льготного ипотечного кредитования, а также повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для населения области в целом."ПСБ как активный участник экономической жизни страны готов содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в регионе, включая программы стимулирования создания в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. ПСБ планирует принять участие в отборе банков для реализации субсидируемой государством программы льготного кредитования резидентов Арктики. Тем самым мы планируем внести свой вклад в развитие необходимой здесь инфраструктуры. Также нам интересны проекты с участием морских торговых и речных портов, компаний по транспортировке грузов", — отметил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Фрадков</a>, слова которого приводит пресс-служба.Как отметил глава региона, для экономики <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a> является важным финансовым партнером."Я знаю, что вы много работаете с представителями оборонно-промышленного комплекса и серьезно представлены в этой отрасли, поэтому любые взаимоотношения с таким уважаемым финансовым институтом важны для Архангельской области. Важно, что вы рассматриваете и другие сферы деятельности, поскольку чем больше возможностей у наших жителей будет при выборе финансовых инструментов для своей повседневной жизни, тем выше будет конкуренция и лучше условия кредитования. В этом смысле мы всячески приветствуем расширение присутствия организаций банковской сферы на территории области", — цитирует пресс-служба банка губернатора.

https://ria.ru/20201009/bank-1579049934.html

архангельская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, александр цыбульский, архангельская область, новости компаний - экономика