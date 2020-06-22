Цыбульский: реализовать проекты развития Соловков можно только сообща

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн – РИА Новости. Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках и состояние объектов социальной инфраструктуры поселка Соловецкий оценили в ходе рабочей поездки врио губернатора Поморья Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках и состояние объектов социальной инфраструктуры поселка Соловецкий оценили в ходе рабочей поездки врио губернатора Поморья Александр Цыбульский и председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По мнению Цыбульского, реконструкция ВПП на Соловках позволит, в первую очередь, обеспечить безопасность пассажирских перевозок, а в перспективе – увеличить туристический поток, говорится в сообщении.

В настоящее время идет третий этап реконструкции аэропортового комплекса, в рамках которого должно быть построено еще порядка 540 метров ВПП с тем, чтобы длина полосы составила 1500 метров. Далее предстоит установка светосигнального, биоакустического и метеорологического оборудования.

"Создание на архипелаге современного аэропортового комплекса осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", включенного в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" – это совместный проект: государственными заказчиками по объекту являются Федеральное агентство воздушного транспорта и правительство Архангельской области. Проект реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Содействие в его реализации оказал Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага", - отмечает пресс-служба.

Работы по реконструкции ВПП начались в мае прошлого года.

"Старые металлические плиты ВПП строители заменили на современное железобетонное покрытие. Построены перрон на четыре места стоянки воздушных судов и рулежная дорожка. Также подрядчиком – АО "Стройтрансгаз" – выполнены работы по установке очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы, монтажу новой трансформаторной станции", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова.

Также предусмотрено строительство нового административного здания аэропорта. Однако проекту предстоит длительное согласование: здание должно гармонично вписываться в ансамбль архипелага, который целиком является объектом, охраняемым ЮНЕСКО

Также Цыбульский и Фрадков уделили особое внимание состоянию объектов социальной инфраструктуры поселка Соловецкий и посетили Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Итоги поездки подвели на совещании по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, затронув, в том числе, и тему разработки комплексного плана управления территорией.

"Первым этапом должно стать утверждение генплана. Для региона Соловки принципиально важны. Еще очень многое предстоит сделать, и сейчас необходимо искать точки взаимодействия всем заинтересованным сторонам: правительству области, патриархии, Фонду по развитию и сохранению Соловецкого архипелага, министерству культуры России и, конечно, администрации Приморского района. Работы по восстановлению Соловков и как духовного центра, и как муниципального образования ведутся давно. Несомненно, мы движемся вперед. Уже появилась новая взлетно-посадочная полоса хорошего качества, и надо идти дальше - строить социальную инфраструктуру", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.