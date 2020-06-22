Цыбульский: реализовать проекты развития Соловков можно только сообща

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн – РИА Новости. Ход реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках и состояние объектов социальной инфраструктуры поселка Соловецкий оценили в ходе рабочей поездки врио губернатора Поморья Александр Цыбульский и председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По мнению Цыбульского, реконструкция ВПП на Соловках позволит, в первую очередь, обеспечить безопасность пассажирских перевозок, а в перспективе – увеличить туристический поток, говорится в сообщении.
В настоящее время идет третий этап реконструкции аэропортового комплекса, в рамках которого должно быть построено еще порядка 540 метров ВПП с тем, чтобы длина полосы составила 1500 метров. Далее предстоит установка светосигнального, биоакустического и метеорологического оборудования.
"Создание на архипелаге современного аэропортового комплекса осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", включенного в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" – это совместный проект: государственными заказчиками по объекту являются Федеральное агентство воздушного транспорта и правительство Архангельской области. Проект реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Содействие в его реализации оказал Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага", - отмечает пресс-служба.
Работы по реконструкции ВПП начались в мае прошлого года.
"Старые металлические плиты ВПП строители заменили на современное железобетонное покрытие. Построены перрон на четыре места стоянки воздушных судов и рулежная дорожка. Также подрядчиком – АО "Стройтрансгаз" – выполнены работы по установке очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы, монтажу новой трансформаторной станции", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова.
Также предусмотрено строительство нового административного здания аэропорта. Однако проекту предстоит длительное согласование: здание должно гармонично вписываться в ансамбль архипелага, который целиком является объектом, охраняемым ЮНЕСКО.
Также Цыбульский и Фрадков уделили особое внимание состоянию объектов социальной инфраструктуры поселка Соловецкий и посетили Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.
Итоги поездки подвели на совещании по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, затронув, в том числе, и тему разработки комплексного плана управления территорией.
"Первым этапом должно стать утверждение генплана. Для региона Соловки принципиально важны. Еще очень многое предстоит сделать, и сейчас необходимо искать точки взаимодействия всем заинтересованным сторонам: правительству области, патриархии, Фонду по развитию и сохранению Соловецкого архипелага, министерству культуры России и, конечно, администрации Приморского района. Работы по восстановлению Соловков и как духовного центра, и как муниципального образования ведутся давно. Несомненно, мы движемся вперед. Уже появилась новая взлетно-посадочная полоса хорошего качества, и надо идти дальше - строить социальную инфраструктуру", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
24 декабря 2019, 09:46Подкасты - Радио SputnikКак живут люди на Соловецких островах? Отвечаем: сложно, но веселоЗимовать на Соловках – это значит жить по островному календарю. Здесь год делится на два сезона. Летний – с июня, когда до островов из Кеми начинают ходить теплоходы. И зимний –начиная с октября на Соловки можно лишь долететь.
Глава региона подчеркнул, что видит "определенную дискоординацию участников процесса на разных уровнях", которую необходимо устранить, поскольку реализовать все задуманные сложные проекты по развитию Соловков можно только сообща.