Межгосударственные отношения России и Пакистана

Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 года.С 2001 года, после присоединения Пакистана к международной антитеррористической коалиции, российско-пакистанские отношения вступили в период особенно динамичного развития. Значительно возросла интенсивность двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.В феврале 2003 года состоялся официальный визит в Россию президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В мае 2011 году Москву посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари. В апреле 2007 года в Исламабаде побывал председатель правительства России (2004-2007) Михаил Фрадков. Это был первый визит представителя руководства российского государства такого уровня за более чем 30 лет. Новый импульс двусторонним отношениям России и Пакистана придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях.10 июля 2015 года "на полях" саммита ШОС в Уфе состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. 9 июня 2017 года Владимир Путин и Наваз Шариф вновь встретились "на полях" саммита ШОС в Астане. 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном.14 июня 2019 года "на полях" заседания совета глав государств ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась краткая беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.24 февраля 2022 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который находился в России с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональная проблематика, включая ситуацию в Южной Азии. Визит премьер-министра Пакистана в Москву стал первым за 23 года. 15 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).17 октября 2023 года Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром "на полях" саммита "Один пояс, один путь" в Пекине.3 июля 2024 года на полях саммита ШОС в Астане (Казахстан) президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.11 октября 2024 года "на полях" Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги президент РФ Владимир Путин кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.Поддерживается диалог на уровне правительств двух стран.15-16 октября 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин посетил Пакистан с визитом. Это был его первый визит в этой должности в Пакистан. 16 октября "на полях" саммита глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде прошла встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. 2 октября 2024 года в Москве состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука с министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдулом Алимом Ханом.Регулярный характер носят встречи министров иностранных дел двух стран.30 января 2023 года глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари посетил с визитом Москву, где провел переговоры с Сергеем Лавровым.13 апреля 2023 года глава российского внешнеполитического ведомства встретился с госминистром иностранных дел Пакистана Хиной Раббани Кхар "на полях" четвертой министерской конференции механизма стран-соседей Афганистана в Самарканде (Узбекистан).4 мая 2023 года состоялась еще одна встреча Сергея Лаврова с Билавалом Бхутто-Зардари "на полях" СМИД ШОС в Гоа (Индия).21 сентября 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.21 мая 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Астане (Казахстан).15 июля 2025 года в Тяньцзине (Китай) "на полях" заседания СМИД ШОС состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.Развиваются межпарламентские связи.5-8 июня 2023 года состоялся официальный визит председателя сената Пакистана Мухаммада Садика Санджрани в Москву. 6 июня состоялась его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 7 июня председатель сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани выступил на заседании Совета Федерации.Состоялась также его встреча с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. 27-29 октября 2024 года делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко находилась в Пакистане с официальным визитом. 28 октября состоялась встреча Валентины Матвиенко с председателем Сената Пакистана Юсуфом Разой Гилани. В тот же день Валентина Матвиенко выступила на специальном пленарном заседании Сената Пакистана, а также встретилась с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. 29 октября Валентина Матвиенко встретилась с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.28 ноября 2024 года в Москве состоялась двусторонняя встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Айязом Садиком. http://duma.gov.ru/news/60483/ В тот же день Сардар Айяз Садик встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.12 мая 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената парламента Пакистана Юсуфом Разой Гилани, который находился в Москве с официальным визитом. Функционирует межведомственная Рабочая группа по противодействию международному терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Ее очередное 11-е заседание прошло 22 апреля 2025 года в Москве.Действует российско-пакистанская Консультативная группа по стратегической стабильности. 16 апреля 2025 года в Исламабаде состоялось ее 15-е заседание. Проводится регулярная сверка часов по афганской проблематике. Дважды в 2017 году (июнь, декабрь), в 2019 году (январь), трижды в 2021 году (февраль, сентябрь, ноябрь) и в 2023 году (январь) Исламабад посещал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. 8 сентября 2022 года консультации по Афганистану состоялись в Москве. 29 сентября 2023 года в Казани прошло пятое заседание Московского формата, 29 января 2024 года в Кабуле состоялась встреча региональной "четверки" (Россия, Китай, Иран, Пакистан). 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась третья встреча министров иностранных дел стран региональной "четверки". В мероприятии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия и Пакистан взаимодействуют на антинаркотическом треке, в том числе в рамках региональных форматов. В 2010 году было заключено межведомственное Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В 2012 году в Исламабаде начал работу постоянный представитель ФСКН России, функции которого впоследствии были переданы представителю МВД России в ИРП.Осуществляется взаимодействие по линии Совета Безопасности Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности России (2008-2024) Николай Патрушев неоднократно проводил переговоры с пакистанскими коллегами (23 апреля 2018 года в Москве, 23 июня 2021 года в Душанбе и 1 декабря 2021 года в Москве). 2-3 апреля 2024 года в Астане Николай Патрушев встретился с секретарем Управления национальной безопасности аппарата правительства Пакистана Вакаром Ахмадом.Сотрудничество в торгово-экономической сфере осуществляется на основе межправительственного Соглашения от 20 апреля 1999 года. В 2000 году была учреждена Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее очередное 9-е заседание прошло 2-4 декабря 2024 года в Москве. В начале 2020 года Исламабад погасил свою задолженность перед Москвой в размере 93,5 миллиона долларов. Долг возник в 1980-е годы в результате экспортно-импортных операций и тормозил интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. Пакистан рассчитывает на то, что урегулирование данного вопроса поспособствует развитию экономических связей и притоку инвестиций из России.За последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в 1,5 раза.В 2023 году он достиг рекордного уровня – 1,1 миллиарда долларов. В январе-августе 2024 года товарооборот вырос почти на 13%, превысив 57 миллиарда рублей (633 миллиона долларов). Пакистан экспортирует продукты питания, сельхозпродукцию, минеральные удобрения. 1-2 октября 2024 года в Москве состоялся первый Российско-Пакистанский торгово-инвестиционный форум. В нем приняли участие представители 60 пакистанских компаний, а также министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан. На "полях форума" был подписан первый в истории Меморандум о взаимопонимании о бартерной торговле между Пакистаном и Россией. В 2021 году Россия впервые за пять лет возобновила экспорт пшеницы в Пакистан.Перспективная область делового партнерства – энергетика. В январе 2023 года правительство Пакистана взяло в проработку предложение России совместно реализовать комплексную программу развития газовой отрасли республики. Стержневым объектом этой инициативы станет инициированный в 2015 году проект прокладки газопровода из Карачи на побережье Аравийского моря в пригород Лахора в рамках проекта "Пакистанский поток" (прежнее название – "Север-Юг"). Газопровод длиной более 1,1 тысячи километров (пропускная способность – до 12,4 миллиарда кубических метров в год, стоимость проекта – 2-2,5 миллиарда долларов), свяжет инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (провинция Пенджаб) на севере страны.В 2023 году первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи. Осуществлены четыре тестовые поставки нефти в Пакистан по 100 тысяч тонн каждая. Ее единственным поставщиком является "Сургутнефтегаз". Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов под особенности тяжелой нефти Urals. Российской стороной также рассматриваются предложения по участию в ряде инвестпроектов в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, в том числе по строительству и реконструкции объектов тепло- и гидроэнергетики в Пакистане.Активно развивается сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Так, в 2024 году республика присоединилась к проекту Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Это обеспечит развитие перевозок по более коротким маршрутам, что будет способствовать как росту товарооборота, так и повышению объема транзитных перевозок товаров между странами.Расширяется сотрудничество в фармацевтике. В декабре 2024 года подписан Меморандум по активизации взаимодействия по локализации производства инсулина в Пакистане.В декабре 2024 года были согласованы шаги по подготовке Дорожной карты для строительства нового сталелитейного завода в городе Карачи.Обсуждаются возможности сотрудничества в области IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта. Знаковым событием в развитии военно-политических связей Москвы и Исламабада стало подписание в 2014 году соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух государств. Заключение договоренности произошло в ходе первого в новейшей истории России визита главы Минобороны РФ (2012-2024) Сергея Шойгу. С 2014 года руководство министерства обороны Пакистана участвует в ежегодных Московских конференциях по международной безопасности. Действует российско-пакистанский Военно-консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности.27 августа 2025 года в Москве состоялось его шестое заседание.В феврале 2024 года в Москве прошла встреча председателя комитета по обороне Сената Пакистана Мушахида Хусейна Сайеда с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Первые поставки российских вооружений в Пакистан осуществлялись в 1996-2004 годах: тогда Москва отправила Исламабаду около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились, и были возобновлены в 2014 году. В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е.С 2014 года на регулярной основе проходят двусторонние морские учения "Аравийский муссон", в ходе которых отрабатываются совместные действия по борьбе с наркотиками, терроризмом и пиратством.С 2016 года попеременно в Пакистане и России проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба" для отработки взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях.Осуществляется сотрудничество в сфере образования и науки.В настоящее время в российских университетах обучается более одной тысячи пакистанцев –это почти в два раза больше, чем в 2024 году. Среди вузов абитуриенты из Пакистана чаще других выбирают Ижевскую государственную медицинскую академию, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Кировский государственный медицинский университет.Работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России, который создан в августе 2024 года в Карачи. За время его работы 1100 слушателей прошли подготовку по русскому языку онлайн, более 600 изучали русский язык на курсах русской культуры очно.24-28 ноября 2024 года в Карачи состоялся Международный форум-выставка "Открываем мир русского языка и культуры в Пакистане".Продолжается работа над Международным гуманитарным проектом "Российский учитель за рубежом". В его рамках российские педагоги русского языка как иностранного, технических и естественно-научных предметов работают в зарубежных образовательных организациях. В сентябре 2022 года Россия направила в Пакистан 35 тонн гуманитарных грузов в качестве содействия в преодолении последствий катастрофического наводнения, вызванного беспрецедентными муссонными дождями. В марте 2025 года самолет Ил-76 МЧС РФ доставил гуманитарный груз общей массой более 31 тонны, в составе которого продукты питания (в том числе детского), одежда и предметы первой необходимости для населения Пакистана.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

