ПСБ и Академия Генштаба договорились о стратегическом сотрудничестве
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель банка Петр Фрадков и начальник академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Документ подписали председатель банка Петр Фрадков и начальник академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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Соглашение предполагает создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, академии и органов госвласти, организацию банком курса лекций по финансовой грамотности для слушателей академии, а также предоставление сотрудникам и слушателям академии банковских услуг, специально разработанных ПСБ для вуза.
"Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа", - отметил Фрадков на церемонии подписания.