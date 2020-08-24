https://ria.ru/20200824/psb-1576241704.html

ПСБ и Академия Генштаба договорились о стратегическом сотрудничестве

ПСБ и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:07

банк псб

петр фрадков

владимир зарудницкий

военная академия генерального штаба

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.<br> <br>Документ подписали председатель банка <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и начальник академии, генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zarudnickijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зарудницкий</a>.Соглашение предполагает создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, академии и органов госвласти, организацию банком курса лекций по финансовой грамотности для слушателей академии, а также предоставление сотрудникам и слушателям академии банковских услуг, специально разработанных ПСБ для вуза.

https://ria.ru/20200823/vystavka-1576199200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, владимир зарудницкий, военная академия генерального штаба, безопасность, экономика