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ПСБ и Академия Генштаба договорились о стратегическом сотрудничестве
ПСБ и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:07
2020-08-24T15:07
банк псб
петр фрадков
владимир зарудницкий
военная академия генерального штаба
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.<br> <br>Документ подписали председатель банка <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и начальник академии, генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zarudnickijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зарудницкий</a>.Соглашение предполагает создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, академии и органов госвласти, организацию банком курса лекций по финансовой грамотности для слушателей академии, а также предоставление сотрудникам и слушателям академии банковских услуг, специально разработанных ПСБ для вуза.
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РИА Новости
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банк псб, петр фрадков, владимир зарудницкий, военная академия генерального штаба, безопасность, экономика

ПСБ и Академия Генштаба договорились о стратегическом сотрудничестве

15:07 24.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ и Военная академия Генерального штаба ВС России заключили в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали председатель банка Петр Фрадков и начальник академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Логотип ПСБ
23 августа, 14:07
ПСБ открыл выставку, посвященную диверсификации ОПК
Соглашение предполагает создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, академии и органов госвласти, организацию банком курса лекций по финансовой грамотности для слушателей академии, а также предоставление сотрудникам и слушателям академии банковских услуг, специально разработанных ПСБ для вуза.

"Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа", - отметил Фрадков на церемонии подписания.

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Банк ПСБПетр ФрадковВладимир ЗарудницкийВоенная академия Генерального штабаБезопасностьЭкономика
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