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"Алмаз-Антей" передаст Минобороны модернизированные ракеты "Калибр"
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные ракеты "Калибр" и новые военные беспилотники, сообщил... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T10:11
2020-08-23T20:05
россия
калибр
воздушно-космические силы россии
концерн пво "алмаз-антей"
михаил фрадков
сирия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Концерн ВКО "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Калибр"</a> и новые военные беспилотники, сообщил председатель совета директоров концерна <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фрадков</a>."На текущий момент ведется более 200 таких работ по всей профильной для нас номенклатуре продукции военного назначения. Если говорить только о работах, результаты которых предполагается в ближайшей перспективе передать государственному заказчику, я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов "Калибр" различного базирования", — сказал Фрадков в интервью журналу "Оборона России".Сейчас крылатые ракеты "Калибр" — одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Широкую известность "Калибры" получили получил во время операции <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> России по уничтожению международных террористов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Первое боевое применение этих крылатых ракет состоялось 7 октября 2015 года, когда с кораблей Каспийской флотилии были нанесены удары по целям на сирийской территории, находившимся на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20200706/1573926898.html
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россия
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россия, калибр, воздушно-космические силы россии, концерн пво "алмаз-антей", михаил фрадков, сирия, безопасность

"Алмаз-Антей" передаст Минобороны модернизированные ракеты "Калибр"

10:11 23.08.2020 (обновлено: 20:05 23.08.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные ракеты "Калибр" и новые военные беспилотники, сообщил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков.
"На текущий момент ведется более 200 таких работ по всей профильной для нас номенклатуре продукции военного назначения. Если говорить только о работах, результаты которых предполагается в ближайшей перспективе передать государственному заказчику, я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов "Калибр" различного базирования", — сказал Фрадков в интервью журналу "Оборона России".
Сейчас крылатые ракеты "Калибр" — одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Широкую известность "Калибры" получили получил во время операции ВКС России по уничтожению международных террористов в Сирии. Первое боевое применение этих крылатых ракет состоялось 7 октября 2015 года, когда с кораблей Каспийской флотилии были нанесены удары по целям на сирийской территории, находившимся на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.
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РоссияКалибрВоздушно-космические силы РоссииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Михаил ФрадковСирияБезопасность
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